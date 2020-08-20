Apple, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı!

2. nesil Apple iPhone SE modeli, Apple’ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir satış başarısı yakalayarak; Apple’ın akıllı telefon sektöründeki %40’lık pazar payını %47’ye çıkarmasında pay sahibi oldu. Bu durumda, şuanda A.B.D.’de satılan her 2 akıllı telefondan biri Apple’a ait diyebiliriz.

İlginizi çekebilir: Apple’ın, Epic Games’i geliştirici sözleşmesi ile tehdit ettiği iddia edildi

Canalys tarafından yayınlanan rapora göre Apple, A.B.D. pazarını domine etti

Canalys Research tarafından yayınlanan raporda ise, Apple’ın A.B.D.’de artan satış başarısı dikkat çekti. Yayınlanan rapora göre, A.B.D.’de 15 milyon adede varan satış yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla pazar payını %40.8’den, %47.1’e çıkarmayı başardı. Bu başarıda, iPhone SE modelinin payının da büyük olduğu düşünülüyor. Covid-19 dolayısıyla birçok Apple Store’un kapanmasına rağmen Apple’ın bu başarıyı yakalayabilmiş olması ise, dikkat çekici bir netice olarak karşımıza çıkıyor.

Apple’ın, iPhone 8 kasasında en son nesil olan A13 Bionic işlemci ile satışa sunduğu iPhone SE, Apple’ın ürün gamında uygun fiyatlı bir ürün olarak dikkat çekiyor. Amerika’da artan işsizlik durumu da göz önüne alındığında, iyi kamera ve üst kalite bir ekran arayışında olmayan; ve kullandığı cihazın iOS ekosistemine ait olmasını isteyen kullanıcılar tarafından iPhone SE modelinin sıkça tercih edilmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.

Diğer dikkat çeken detaylardan biri ise, Apple’ın üst segment cihazlarından iPhone 11’in, iPhone XR modelinden %15 kadar daha fazla satılmış olması. Fakat Apple’ın eksik kaldığı nokta ise, henüz 5G destekli bir cihaz üretememiş olmaları. Bu durumun da, Apple’ı pazarda biraz geriye ittiğini söyleyebiliriz.

Canalys raporlarına göre diğer üreticiler ne durumda

Canalys raporlarına göre, Apple’ın aksine Samsung, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşamış durumda. 2020 yılında Galaxy S20 serisini piayasaya süren Samsung, 2019 yılında çıkarmış olduğu Galaxy S9 serisine kıyasla %59 daha az satış yapabildi. Samsung’un A.B.D.’de bu yılki satışlarında iyi bir pay yakalayan cihazlar ise, Galaxy A10e ve Galaxy A20 modelleri oldu.

Canalys analistlerinden Vincent Thielke’ye göre ise, insanların Covid-19 salgını sürecinde eve kapanması ile 5G teknolojisinin yaygınlaşma hızı da azaldı. Kapanan mağazalar ve insanların virüsü kapma korkusundan dolayı 5G’nin insanlara tanıtılması da bu süreçte zorlaştı. Aynı zamanda ülkenin birçok noktasında 5G servislerinin tam olarak yaygınlaşmamış olması ve insanların azalan alım gücü de; birçok kullanıcının 5G yerine 4G destekli cihazları tercih etmesine sebep oldu.

2020 yılının 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam akıllı telefon satışlarında da %5 azalma yaşandı. A.B.D.’deki ortalama telefon fiyatları da %10 azalış gösterek 503 Dolar’a geriledi. Amerika’nın tersine Çin’de ise durumlar daha farklı gelişti. Covid-19 salgınının erkenden başlayıp erkenden durulması ile Çin, salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmeyi başardı. Haliyle Çin’de, akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Ayrıca bu yıl, A.B.D.’ye satılan Çin menşeili cihazların oranı da, ambargoya rağmen %60’tan %70’e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satış yapan 5 üretici ise sırasıyla Apple, Samsung, LG, Lenovo ve TCL oldu. Bu 5 üretici arasında dikkat çekebilmeyi başaran bir diğer isim ise, satış oranlarında, Apple ile birlikte büyüme yakalayabilen tek şirket olan LG oldu. LG, 2.2 milyon satış adedine ulaşarak; %8 oranında bir büyüme kaydetti.

Canalys tarafından değinilen son konu ise iPhone SE modelinin, Çin’de de Apple’ın satışlarını artırdığı yönünde oldu. Peki ya siz Canalys tarafından yayınlanan raporlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!