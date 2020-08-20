Apple
Apple, 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı!
A.B.D merkezli teknoloji devi Apple, Çarşamba günü itibarıyla 2 trilyon dolar piyasa değerine ulaştı. Hisse senedi fiyatı kısa bir süre için 467,77 dolara ulaşan şirket, günü 462,83 dolar fiyat ve 1,98 trilyon dolarlık piyasa değeri ile kapattı.
Çoğu kullanıcının evden çalışmaya geçiş yaptığı salgın döneminde ortaya çıkan ani teknoloji ihtiyacından da beslenen firma, oldukça başarılı bir yıl geçirdi. iPhone satışlarının yaz sezonunda yaşadığı %15 düşüşe rağmen firma 2020 yılı için kendini toparlamayı başardı.
Apple, Temmuz Ayı’nda sunduğu ürün ve hizmetlerden sağladığı 59,7 milyar dolar gelir ile yılın 2. çeyreğinde önemli bir büyüme kaydetti. Firma söz konusu büyüme performansını evden çalışan tüketicilere ve güçlü online satışlara bağlıyor.
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Apple ayrıca 2018’de de 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan ilk A.B.D şirketi olmuştu. Yılın başından bugüne değeri %60 artan firma hisseleri geçen yıla göre %120 değer kazandı.
Yatırımcılar artık Apple’ı bir donanım üretici olarak görmüyor ve firmanın bir yazılım şirketi olduğuna dikkat çekiyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, 2. çeyrekte A.B.D. pazarını domine etmeyi başardı
2. nesil Apple iPhone SE modeli, Apple’ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir satış başarısı yakalayarak; Apple’ın akıllı telefon sektöründeki %40’lık pazar payını %47’ye çıkarmasında pay sahibi oldu. Bu durumda, şuanda A.B.D.’de satılan her 2 akıllı telefondan biri Apple’a ait diyebiliriz.
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Canalys tarafından yayınlanan rapora göre Apple, A.B.D. pazarını domine etti
Canalys Research tarafından yayınlanan raporda ise, Apple’ın A.B.D.’de artan satış başarısı dikkat çekti. Yayınlanan rapora göre, A.B.D.’de 15 milyon adede varan satış yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla pazar payını %40.8’den, %47.1’e çıkarmayı başardı. Bu başarıda, iPhone SE modelinin payının da büyük olduğu düşünülüyor. Covid-19 dolayısıyla birçok Apple Store’un kapanmasına rağmen Apple’ın bu başarıyı yakalayabilmiş olması ise, dikkat çekici bir netice olarak karşımıza çıkıyor.
Apple’ın, iPhone 8 kasasında en son nesil olan A13 Bionic işlemci ile satışa sunduğu iPhone SE, Apple’ın ürün gamında uygun fiyatlı bir ürün olarak dikkat çekiyor. Amerika’da artan işsizlik durumu da göz önüne alındığında, iyi kamera ve üst kalite bir ekran arayışında olmayan; ve kullandığı cihazın iOS ekosistemine ait olmasını isteyen kullanıcılar tarafından iPhone SE modelinin sıkça tercih edilmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
Diğer dikkat çeken detaylardan biri ise, Apple’ın üst segment cihazlarından iPhone 11’in, iPhone XR modelinden %15 kadar daha fazla satılmış olması. Fakat Apple’ın eksik kaldığı nokta ise, henüz 5G destekli bir cihaz üretememiş olmaları. Bu durumun da, Apple’ı pazarda biraz geriye ittiğini söyleyebiliriz.
Canalys raporlarına göre diğer üreticiler ne durumda
Canalys raporlarına göre, Apple’ın aksine Samsung, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşamış durumda. 2020 yılında Galaxy S20 serisini piayasaya süren Samsung, 2019 yılında çıkarmış olduğu Galaxy S9 serisine kıyasla %59 daha az satış yapabildi. Samsung’un A.B.D.’de bu yılki satışlarında iyi bir pay yakalayan cihazlar ise, Galaxy A10e ve Galaxy A20 modelleri oldu.
Canalys analistlerinden Vincent Thielke’ye göre ise, insanların Covid-19 salgını sürecinde eve kapanması ile 5G teknolojisinin yaygınlaşma hızı da azaldı. Kapanan mağazalar ve insanların virüsü kapma korkusundan dolayı 5G’nin insanlara tanıtılması da bu süreçte zorlaştı. Aynı zamanda ülkenin birçok noktasında 5G servislerinin tam olarak yaygınlaşmamış olması ve insanların azalan alım gücü de; birçok kullanıcının 5G yerine 4G destekli cihazları tercih etmesine sebep oldu.
2020 yılının 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam akıllı telefon satışlarında da %5 azalma yaşandı. A.B.D.’deki ortalama telefon fiyatları da %10 azalış gösterek 503 Dolar’a geriledi. Amerika’nın tersine Çin’de ise durumlar daha farklı gelişti. Covid-19 salgınının erkenden başlayıp erkenden durulması ile Çin, salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmeyi başardı. Haliyle Çin’de, akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Ayrıca bu yıl, A.B.D.’ye satılan Çin menşeili cihazların oranı da, ambargoya rağmen %60’tan %70’e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satış yapan 5 üretici ise sırasıyla Apple, Samsung, LG, Lenovo ve TCL oldu. Bu 5 üretici arasında dikkat çekebilmeyi başaran bir diğer isim ise, satış oranlarında, Apple ile birlikte büyüme yakalayabilen tek şirket olan LG oldu. LG, 2.2 milyon satış adedine ulaşarak; %8 oranında bir büyüme kaydetti.
Canalys tarafından değinilen son konu ise iPhone SE modelinin, Çin’de de Apple’ın satışlarını artırdığı yönünde oldu. Peki ya siz Canalys tarafından yayınlanan raporlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Apple
Apple’ın, Epic Games’i geliştirici sözleşmesi ile tehdit ettiği iddia edildi
Geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan dava detaylarına göre Apple’ın, Epic Games’i, iOS içerisinde uygulama geliştirmeyi sağlayan araçlara erişimini durdurmakla ve geliştirici sözleşmesini iptal etmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.
Geçen hafta yaşanan Fortnite’ın gizlice komisyonsuz bir ödeme seçeneğini oyun içerisine eklemesiyle, ciddi bir ses getiren ve Google Play Store’a da sıçrayan skandal devam ediyor. Yaşanan bu hadiseye karşılık Epic’e bir ceza vermek isteyen Apple, firmayı Fortnite’ın yeniden kuralları kapsayan bir oyun olmaması halinde, Unreal Engine’i de kapsayan yıkıcı bir yanıt vermekle tehdit etmiş. Epic tarafından yapılan açıklamada, Apple’ın iOS uygulamalarının dağıtımına yasa dışı kısıtlamalar getirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Apple tarafından Epic’e gönderilen bir postada, ihlallerin giderilmemesi halinde 28 Ağustos tarihinde Epic Games bünyesinde yer alan tüm uygulamalara geliştirici kiti desteğinin sonladırılacağı vurgulanmış.
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Bu durum sadece iOS içerisinde değil, Mac cihazlarda da Epic’in herhangi bir uygulamayı dağıtamamasını sağlayacak. Yani Apple bu hamleyle tüm ipleri eline almış olacak. Konu hakkında daha fazla yorumda bulunan Epic, Apple’ın eylemlerinin Fortnite kullanıcıları açısından onarılamayacak bir zarara sebep olacağını ve Unreal Engine’in geleceği için büyük bir felaket olacağını söylüyor. Henüz konu hakkında sadece Fortnite’ın ihlallerini düzeltmesi gerektiğini söyleyen Apple, son yaşanan olaylardan sonra sessiz kalmayı tercih etti.
Akıllı Telefonlar
Ekranlı arka kameraya sahip iPhone 12 konsepti!
Akıllı telefon sektöründe katlanabilir form faktörü ve çift ekranlı modeller sıkça görülmeye başladı. Apple cephesinde ise bu tarz devrimsel çalışmaları görmek her geçen yıl zorlaşıyor. Bağımsız bir iPhone konsept tasarımcısının son çalışması ise arka kamera bölümünü küçük bir bildirim alanına dönüştürüyor.
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iPhone 12 konsept çalışması, yenilikçi bir teknoloji barındırıyor!
Furkan Kasap adlı bağımsız tasarımcının oluşturduğu iPhone 12 konsepti, arka kamera alanında yaratıcı bir çözüm barındırıyor. “İnovatif Kamera Ekran” adlı hayali teknoloji, arka kameralar kullanılmadığı zaman lens camını bildirim alanına dönüştürüyor. Bu alanda saydam bir ekran kullanılarak oluşturulduğu belirtilen özellik sayesinde aynı anda 4 farklı pencereye kadar bildirim almak mümkün oluyor. Ayrıca bu alan dokunmatik olduğu için müzik oynatıcı gibi işlevler de ekran açılmadan kontrol edilebiliyor.
Arka kamera alanı bu kadar genişlemişken düşünülen saydam ekran çözümü oldukça yaratıcı görünüyor. Zira Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip gibi modeller, ekran açmadan bildirim göstermek için ayrı bir alanda ekstra ekran kullanıyor. Arka kamera alanına küçük bir ekran entegre edilmesi ise üreticilere önemli ölçüde yer tasarrufu sağlayabilir.
Bütün bunlara rağmen Apple’ın yakın gelecekteki iPhone modellerinde böyle bir çözümü görmemiz bir hayli zor. Çünkü marka, yakın gelecekte devrimsel olarak görülen teknolojilerin pazara çıkması konusunda önceliği rakiplerine bırakıyor. Hatta katlanabilir telefon formu tüketiciler tarafından tam olarak benimsenmeden Apple’ın bu pazara adım atmak istemediği de biliniyor.