Apple Store kapatıldı, iPhone 12 geliyor!

Apple, yeni ürünlerini tanıtmadan önce ürün satış sayfalarını güncellemek için “Apple Store” mağazasını kısa süreliğine kullanıma kapattı.

İlginizi çekebilir: iPhone 12 manyetik şarj cihazı, Apple etkinliğinden önce ortaya çıktı!

reklam

Apple Store kapatıldı!

Şu an itibariyle Apple’ın çevrimiçi mağazasına girildiğinde “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin” şeklinde bir sayfa karşımıza çıkıyor. Şirketin, yeni ürünlerini tanıtmadan önce mağaza satış sayfasını kapattığı herkes tarafından biliniyor.

Apple’ın “Merhaba, Hız” etkinliği, amiral gemisi iPhone 12 serisinin ve diğer potansiyel ürünlerinin çıkmasının beklendiği sanal bir medya etkinliği olacak.

Yeni iPhone modellerinin ne zaman sipariş edilebileceğine dair çelişkili söylentiler duymuştuk. Ancak bu yıl Apple’ın lansmanları kademelendirmesi bekleniyor ve iPhone’un ön siparişe hemen açılmayacağı söyleniyor.

Güvenilir Çinli sızıntı kaynağı Kang, 6.1 inçlik ‌‌iPhone 12‌‌ ve ‌‌iPhone 12‌‌ Pro modelleri için ön siparişlerin 16 Ekim Cuma günü itibariyle verilebileceğini düşünüyor. Aynı zamanda iPhone 12‌‌ mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişlerinin 6 Kasım Cuma günü başlayacağı, cihazın 13 Kasım Cuma günü piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Apple’ın şimdiye kadarki en büyük telefonu olan iPhone 12 Pro Max de bir hafta sonra 20 Kasım Cuma günü piyasaya sürülecek.

Apple’ın Türkiye Saati ile bugün 20.00’da başlayacak olan canlı etkinliğini, Apple’ın ABD sitesinden veya Apple’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.