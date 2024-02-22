Apple, spor tutkunlarının ilgisini çekecek özel bir uygulama olan Apple Sports uygulamasını duyurdu. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’ta App Store’da yayınlanan bu ücretsiz uygulama, kullanıcılara canlı skorlar, istatistikler, kutu skorları ve bahis oranları gibi bir dizi özellik sunuyor. Bu uygulama Türkiye’ye gelmezse yazık olur.

Apple, Spor Tutkunları İçin Yeni Apple Sports Uygulamasını Tanıttı

Apple Sports, kullanıcılarına favori spor liglerini ve takımlarını seçme imkanı sunuyor. Bu seçimler doğrultusunda, uygulama kullanıcılara seçtikleri takımların geçmiş ve gelecek maçlarını otomatik olarak gösteriyor. Ayrıca, kullanıcılar Apple News veya Apple TV’de önceden belirledikleri favori takımlarını ve ligleri Apple Sports’a aktarabiliyorlar.

Uygulama, spor yayın platformlarına abone olan kullanıcılara canlı maçları skor kartlarından izleme olanağı sağlıyor. Apple Sports’un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kullanıcıların iOS 17.2 veya daha yeni sürümlerini çalıştıran herhangi bir iPhone’a sahip olmaları yeterli. Uygulama, 15,6 MB boyutunda olduğundan cihazlarda fazla yer kaplamıyor.

Apple Sports şu anda bir dizi popüler ligi destekliyor, bunlar arasında MLS, NBA, NHL, Bundesliga ve Premier Lig ve diğerleri bulunuyor. Ayrıca, Apple, önümüzdeki sezon için MLB, NFL ve WNBA gibi ligleri ekleyeceğini de açıkladı. Bu, uygulamanın kapsamını genişleterek daha fazla spor hayranına hitap etmesini sağlayacak.

Sports, spor tutkunlarının maçları takip etmesini kolaylaştırmak ve güncel bilgilere erişimini sağlamak için tasarlanmış durumda. Kullanıcı dostu arayüzü ve geniş lig desteği ile uygulama, Apple kullanıcılarının spor deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Sonuç olarak, Apple Sports, spor dünyasına olan ilgiyi ve erişilebilirliği artırmak için etkili bir araç olarak öne çıkıyor. Apple kullanıcıları, bu yeni uygulama sayesinde favori takımlarını ve liglerini daha yakından takip edebilecekler.

Uygulamanın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz kesin değil. Apple Canlı Skorlar gibi bazı özellikleri Türkiye’ye getirmemişti. Bu uygulamanın Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağını göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Apple uygulaması nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!