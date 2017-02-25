Apple, Seattle Ofislerinde Yapay Zeka Geliştireye Başlayacak

Günümüzde Apple ile beraber bütün büyük teknoloji şirketleri artık iyice yapay zeka araştırmalarına yoğunlaşmış durumda ve hepsi yetenek peşinde koşuyor.

Apple bu hafta içerisinde yaptığı açıklama ile Seattle’da bulunan ofislerini genişleteceklerini ve bu ofisin büyük bir kısmında yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine araştırmalar yapılacak. Seattle’ın bir diğer özelliği ise bilgisayar bilimleri bölümünü yenileyen Washington Üniversitesi’ne ev sahipliği yapıyor olması. Şehirde ayrıca yapay zeka üzerine çalışan Allen Institute yer alıyor.

Microsoft ve Amazon’un merkezleri de buraya oldukça yakın. Seattle’da bir sürü yapay zeka girişimi bulunuyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında şirket Seattle merkezli makine öğrenimi ve yapay zeka girişimi Turi’yi 200 milyon dolara satın almıştı. Turi ekibi büyümenin bir parçası olaran Two Union Square’de yer alan merkeze taşınacak. Turi’nin eski CEO’su, Washington Üniversitesi profesörü Carlos Guestrin bu atılımın Seattle için büyük bir şans olduğunu açıkladı.