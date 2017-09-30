Apple, Regaind İsimli Fransa Merkezli Bir Girişimi Satın Aldı

Teknoloji devi Apple fotoğraf ve yüz tarama teknolojileri için yapay zeka geliştiren Fransa merkezli Regaind isimli girişimi satın aldı.

Apple’ın satın aldığı şirket yapay zeka teknolojilerini kullanarak fotoğraflardan ve yüzlerden inanılmaz istatistikler ve bilgiler çıkarıyor. Şirketin bilgisayar görüşü için geliştirdiği API fotoğrafların kategorilenmesinde çok işe yarıyor.

Regaind’in geliştirdiği yazılım sadece fotoğrafın içerisinde ne yer aldığına bakmıyor. Yazılım fotoğraf içeriğini alırken aynı zamanda keskinlik, renk, estetik ve bazı diğer bilgileri de alıyor.