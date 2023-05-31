Apple her sene geliştiriciler konferansını düzenleyerek yazılım ve donanım tarafındaki yeniliklerini tanıtıyor. Bu sene de 5 Haziran’da gerçekleşecek olan etkinlikte birçok yeniliğin tanıtılması bekleniyor. Biz de bu videoda beklenen yeni Reality Pro VR Gözlüğü, yeni yazılımları ve diğer teknolojileri sizin için derledik.

Peki siz Apple’dan bu sene neler bekliyorsunuz? Uzun zamandır Apple kanadında “yenilik” görmeyenleri Reality Pro ile şaşırtacak gibi. Siz de Apple ve WWDC 2023 hakkında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

Apple WWDC2023’ü izlemek için; https://www.apple.com/tr/apple-events/

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