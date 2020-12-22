Apple
Apple ProRAW formatı nedir? Nasıl kullanılır?
Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte iPhone kullanıcılarının hayatına ProRAW (iPhone 11 Pro gibi diğer iPhone modellerinde yok) diye bir görüntü formatı soktu, peki bu nedir? Yalnızca iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde bulunan ProRAW basitçe, kullanıcılara çektikleri fotoğraflar üzerinde %100 kontrol sahibi olabilme imkanı veriyor.
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Apple ProRAW formatı, mantığı itibarıyla aslında teknolojinin son harikası olarak adlandırabileceğimiz bir özellik değil. Fotoğrafçılıkla uğraşıyorsanız zaten genel olarak RAW terimiyle alakalı bilginiz vardır; ancak, biz bu rehberimizde ProRAW terimiyle ilk defa karşılaşan kullanıcılara bilgi veriyor olacağız.
Görüntü formatları 101: RAW ile diğer formatlar arasındaki farklar neler?
Her şeyden önce ProRAW formatını daha iyi anlayabilmek için, konuyla doğrudan alakası olduğundan dolayı genel olarak görüntü formatlarından ve bu formatların öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Şu anda dünya üzerinde bir sürü görüntü formatı bulunuyor, ancak mobilde en çok kullandıklarımız JPEG, HEIC ve PNG. Normalde telefonumuzla çektiğimiz fotoğraflar o anki tercihimize bağlı olarak otomatikman bu formatlardan biriyle galeriye kaydediliyor.
Fakat telefonumuz bu formatlarla çekilen görüntülerin renk dengesi ve kontrastı gibi ayarlarıyla oynuyor ve kendimiz düzenlemek istediğimizde elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Çünkü JPEG formatı çalışma mantığı itibarıyla zaten görüntüyü işleyerek kaydettiği için, üzerine bir şeyler katmaya çalıştığımızda haliyle fotoğraf ham halinden çok farklı bir hal alıyor. Deyim yerindeyse pişmiş aşa su katmış gibi oluyoruz.
JPEG formatıyla çekilen fotoğrafları, herhangi bir tatlıcıdan sipariş ettiğiniz künefe gibi düşünün. Tadını sonradan beğenirsiniz veya beğenmezsiniz orası ayrı, ama en nihayetinde o künefeyi tatlıcı nasıl yapmışsa siz onu yiyorsunuz ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkanınız da bulunmuyor. İşte aynı mantık JPEG gibi görüntü formatları için de geçerli. Çekmiş olduğunuz JPEG formatlı bir görüntünün beyaz dengesi, kontrastı, renk dengesi gibi önemli detaylar telefonunuz tarafından otomatik olarak ayarlanıyor.
Gel gelelim, RAW veya ProRAW adını verdiğimiz görüntü türlerinde ise böyle bir sıkıntımız yok. Basit bir tabirle “görüntünün ham hali” olarak adlandırabileceğimiz RAW, çekmiş olduğunuz fotoğraflar üzerinde hiçbir oynama/sıkıştırma yapmadan direkt olarak ham haliyle fotoğrafı telefonunuza kaydediyor. Haliyle siz Adobe Photoshop Lightroom gibi bir mobil fotoğraf düzenleme uygulamasında o fotoğrafı daha efektif bir biçimde düzenleyebiliyorsunuz.
Künefe örneğinden yola çıkarak RAW formatını şöyle anlatabiliriz: Bütün künefe malzemelerinin önünüzde olduğunu düşünün, yapılışına ve koyulacak malzeme miktarlarına kadar baştan aşağı siz karar vereceksiniz. Bu durumda künefe sizin kontrolünüzde olmuş olacak, yani siz nasıl yaparsanız tadı da o doğrultuda olacak. İşte RAW dediğimiz görüntü formatının tüm olayı genel olarak bundan ibaret.
Apple ProRAW formatı nedir?
Öyle zannediyorum ki, RAW formatının mantığını anladıysanız Apple ProRAW terimine de artık tam olarak hakimsinizdir. Apple, iPhone 12 serisini tanıtmasıyla beraber iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max (iPhone 11 Pro gibi iPhone 11 serisinde bulunmuyor) kullanıcılarına ProRAW sayesinde RAW fotoğraflar çekebilme imkanı vermeye başladı. Dosya uzantısı olarak DNG’yi kullanan ProRAW sayesinde çektiğiniz görüntüler üzerinde telefonunuz hiçbir oynama yapmıyor ve ham haliyle fotoğrafı telefonunuza kaydediyor.
Bu sayede VSCO, Adobe Lightroom veya istediğiniz herhangi bir iPhone fotoğraf düzenleme uygulaması kullanarak çektiğiniz RAW görüntüleri düzenleyebiliyorsunuz. Örneğin fotoğrafın beyaz dengesinde bir bozukluk tespit ettiniz, bu bozukluğu ham görüntü üzerinden kendinize göre istediğiniz gibi düzeltebiliyorsunuz.
Apple ProRAW nasıl etkinleştirilir?
Apple ProRAW özelliğini iPhone cihazınızda etkinleştirmek için şu adımları takip edin:
- iPhone ayarlarını açın.
- Kamera bölümüne girin.
- Biçimler bölümüne girin.
- Buradan Apple ProRAW seçeneğini etkinleştirin.
Apple
Apple elektrikli bir araba geliştiriyor ve beklenenden daha erken çıkabilir
Apple, elektrikli bir araba geliştiriyor ve bazı kaynaklar onun 2021 gibi erken bir tarihte piyasaya çıkacağını söylüyor.
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Apple Car
Economic Daily News (EDN), Apple Car elektrikli otomobilinin beklenenden daha erken sunulabileceğini bildirdi. İddiaya göre Eylül 2021’de. Ancak gazeteciler, kaynaklarının tedarik zincirlerinden olmasına rağmen hala oldukça şüpheli olduğu konusunda uyarıyorlar. Apple Car, şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı bir ürün olup düzenli olarak söylentilerde, patent başvurularında ve analist raporlarında karşımıza çıkıyor.
Aslında arabanın ortaya çıkmasının yıllar alacağı düşünülüyordu, ancak yeni bir rapor, Apple‘ın arabasını önümüzdeki yıl çalışır durumda gösterebileceğini öne sürüyor. Tarih olarak, Apple‘ın Tayvan‘daki tedarik zincirlerindeki katılımcılardan biri Eylül 2021‘i gösterdi. Apple‘ın Heda, Heqin, Tomita ve BizLink-KY gibi Tayvanlı parça üreticilerinden parça sevkiyatlarını hızlandırdığı söyleniyor.
EDN raporu, diğer otomobil parçası fabrikalarının da Apple Car için üretimi artırdığını iddia ediyor ve bu da gelecek vaat eden ürünün daha önce duyurulması ihtimalini artırıyor. Örneğin Heqin, bu yılın sonunda fabrika taşıma işini tamamladıktan sonra seri üretimi genişletmenin yanı sıra 2021‘in ikinci çeyreğine kadar fabrikalarından biri için beşinci bir hat açmayı planlıyor.
EDN genellikle Apple‘ın tedarik zincirlerinde olup bitenler hakkında doğru bilgiler sağlarken, ürün çıkış tarihlerini doğru bir şekilde tahmin edemiyor. Muhtemelen Apple gerçekten de otomobil parçaları tedariğini geliştiriyor, ancak elektrikli otomobilin 10 ay içinde piyasaya çıkması son derece düşük görünüyor.
Birincisi, arabaları çalışır duruma getirmek uzun zaman alıyor, muhtemelen iPhone’dan çok daha uzun. Otomobil üretimi için parçaların sayısının ve boyutunun, henüz söylentilere göre monte edilmesi için büyük bir üretim tesisi gerekecek. Diğer otomobil üreticileri de oldukça gizli, ancak piyasaya sürülmemiş araçlarla ilgili sızıntılar piyasaya sürülmeden çok önce ortaya çıkabiliyor. Proje son aşamalarında olsaydı Apple Car için benzer bir döngü beklenirdi.
Apple‘ın tedarik zinciri siparişlerinin, test amacıyla az sayıda aracı hazırlamanın erken bir aşaması olması daha makul. Belki Eylül 2021‘de aşağı yukarı gerçek bir şey göreceğiz, ancak bunun bir üretim arabası olması olası değil. Genellikle daha doğru olan analist Ming-Chi Kuo, daha önce Apple Car‘ın 2023‘e kadar ana akım haline gelmeyeceğini tahmin etmişti. Bu arada, geçtiğimiz günlerde Apple‘ın, Tesla ruhuna uygun olarak Apple Car robotik arabası için ABD‘deki çiplerin piyasaya sürülmesini hazırlarken TSMC ile işbirliği yaptığı haberi çıkmıştı.
Apple
Adobe Premiere Pro, M1 macOS için yayınlandı
Adobe Premiere Pro, Apple Silicon M1 işlemcileri kullanan macOS bilgisayarlar için yayınlandı. Program şu an için beta aşamasında olsa da kullanılmaya hazır.
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Apple, uzun süreli bir hayali bu yıl gerçekleştirdi. Yazılımdan, donanıma tüm kullanıcı deneyimini kontrol etmek isteyen şirketler için mümkün olan her parçanın içerde üretilmesi önemlidir. Apple, bunu en çok isteyen ve en iyi başaran şirketler listesinin başında geliyor. Geliştirdiği ve iPhone telefonlarında kullandığı mobil işlemcilerle dışarı bağımlılığı giderek azalan şirket, Bilgisayar alanında da istediklerini elde etmeye çok yakın. Son olarak Apple Silicon M1 adını verdiği, ARM tabanlı işlemcisini duyuran ve bu işlemcilerin kullanıldığı 3 adet mac tanıtan şirket, intel’i ve X86 mimarisinden tamamen kurtulmaya çok yakın. Bunun belirtilerinden biri olarak, kullanıcıların vazgeçilmez programlarından biri olan Adobe Premiere Pro, M1 işlemcili cihazlar için beta olarak çıkışını yaptı.
Adobe Premiere Pro
Adobe, sevilen video düzenleme programı Premiere Pro’nun, ARM versiyonunu macOS işletim sistemi için yayınladı. Program, bundan sonra bu cihazlarda herhangi bir emülatör yardımı olmadan doğal bir şekilde çalışacak. Premiere Pro, çıkışını beta olarak yapmış olsa da kullanıcılardan gelen dönüşler ve hata bildirimleri sayesinde çok kısa sürede çıkacak sorunların düzeltilmesi ve bir tam versiyonunun yayınlanması bekleniyor. M1 MacBook kullanan geliştiricilere saygı duyduklarını açıklayan şirket, kullanıcıların eğer isterse ARM versiyonu hala beta testindeyken Rosetta 2, emülatörünü kullanarak programı kullanabileceklerini belirtti.
Arm geliyor
Adobe, Lightroom ve Photoshop uygulaması da geçtiğimiz günlerde ARM tabanlı macOS için yayınlanmıştı. Apple Silicon M1 işlemcilerin, çok kısa bir süre önce çıkış yaptığını düşünürsek, oldukça hızlı gelişen bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Bu muhtemelen Apple’ın, kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalarla ilgili üçüncü parti şirketlerle özel bir çalışma yapmasından kaynaklanıyor olabilir. Microsoft’un da ARM tabanlı kendi özel işlemcilerini geliştirdiğini düşünürsek bu gelişmeler işlemci dünyasında büyük değişimlerin yolda olduğunun habercisi gibi duruyor.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.
Apple
Zoom, M1 Mac cihazlarını resmi olarak destekleyecek
Zoom uygulaması 21 Aralık tarihinden itibaren Apple’ın M1 işlemcili Mac cihazlarını resmi olarak destekleyecek. 9to5Mac tarafından yapılan habere göre şirketin güncellemeyi 21 Aralık tarihinde yayınlayacağı ve resmi kullanıma sunulacağı öğrenildi.
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M1 işlemcili Mac cihazları için uygulama desteği artmaya devam ediyor!
Apple şirketinin her geçen gün M1 işlemcili Mac modellerine uygulama desteğini artırdığını daha önceki haberlerimizde sizlere aktarmıştık. Zoom uygulaması da artık resmi olarak M1 işlemcileri destekleyen uygulamalar arasında yerini aldı. Apple konuyla ilgili yeni M1 çipli Mac’lerin benzersiz bir performans sunduğunu ve geliştiricilerin uygulamalarını optimize etme konusunda sabırsız olduğunu dile getirdi.
Özellikle pandemi döneminde çokça kullandığımız Zoom uygulamasının yeni Mac cihazları için resmi destek sağlaması elbette önemli. Rosetta üzerinden uygulamayı çalıştırmanız mümkündü ancak resmi destek sayesinde uygulamanın çok daha kararlı çalışacağını söylemek yanlış olmaz.
Bir MacRumors forum üyesi 2.5 saatlik bir video görüşmesi sonrasında pilin yalnızca %17 düştüğüyle ilgili bir yorum paylaşmıştı. Yerel destekle birlikte bu süre daha da düşebilir ve uygulamanın genel performansında artış yaşanabilir.
Diğer güncelleme notlarına baktığımızda ise artık sözlü olmayan geri bildirimlerin iyileştirileceğini görüyoruz. Zoom sayesinde mobil cihazlarda kısa mesaj göndermeniz mümkün olacak ve bulut kişileri eklemenize olanak sağlanacak.
Yakın zamanda piyasaya sürülen M1 Mac cihazlarındaki soru işareti uygulama desteğiyle ilgiliydi. Kullanıcılar uygulamaların yerel olarak çalışıp çalışmayacağıyla ilgili tereddütler yaşıyorlardı. Geliştiriciler yaptığı çalışmalarla çok kısa sürede hemen hemen tüm uygulamaların yerel destek sağlayacağı yönünde düşüncelerimizi pekiştiriyorlar.
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