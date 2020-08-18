Akıllı Telefonlar
Apple, 2. çeyrekte A.B.D. pazarını domine etmeyi başardı
2. nesil Apple iPhone SE modeli, Apple’ın ana vatanı Amerika Birleşik Devletleri’nde ciddi bir satış başarısı yakalayarak; Apple’ın akıllı telefon sektöründeki %40’lık pazar payını %47’ye çıkarmasında pay sahibi oldu. Bu durumda, şuanda A.B.D.’de satılan her 2 akıllı telefondan biri Apple’a ait diyebiliriz.
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Canalys tarafından yayınlanan rapora göre Apple, A.B.D. pazarını domine etti
Canalys Research tarafından yayınlanan raporda ise, Apple’ın A.B.D.’de artan satış başarısı dikkat çekti. Yayınlanan rapora göre, A.B.D.’de 15 milyon adede varan satış yakalayan Apple, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla pazar payını %40.8’den, %47.1’e çıkarmayı başardı. Bu başarıda, iPhone SE modelinin payının da büyük olduğu düşünülüyor. Covid-19 dolayısıyla birçok Apple Store’un kapanmasına rağmen Apple’ın bu başarıyı yakalayabilmiş olması ise, dikkat çekici bir netice olarak karşımıza çıkıyor.
Apple’ın, iPhone 8 kasasında en son nesil olan A13 Bionic işlemci ile satışa sunduğu iPhone SE, Apple’ın ürün gamında uygun fiyatlı bir ürün olarak dikkat çekiyor. Amerika’da artan işsizlik durumu da göz önüne alındığında, iyi kamera ve üst kalite bir ekran arayışında olmayan; ve kullandığı cihazın iOS ekosistemine ait olmasını isteyen kullanıcılar tarafından iPhone SE modelinin sıkça tercih edilmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
Diğer dikkat çeken detaylardan biri ise, Apple’ın üst segment cihazlarından iPhone 11’in, iPhone XR modelinden %15 kadar daha fazla satılmış olması. Fakat Apple’ın eksik kaldığı nokta ise, henüz 5G destekli bir cihaz üretememiş olmaları. Bu durumun da, Apple’ı pazarda biraz geriye ittiğini söyleyebiliriz.
Canalys raporlarına göre diğer üreticiler ne durumda
Canalys raporlarına göre, Apple’ın aksine Samsung, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine oranla akıllı telefon satışlarında ciddi bir düşüş yaşamış durumda. 2020 yılında Galaxy S20 serisini piayasaya süren Samsung, 2019 yılında çıkarmış olduğu Galaxy S9 serisine kıyasla %59 daha az satış yapabildi. Samsung’un A.B.D.’de bu yılki satışlarında iyi bir pay yakalayan cihazlar ise, Galaxy A10e ve Galaxy A20 modelleri oldu.
Canalys analistlerinden Vincent Thielke’ye göre ise, insanların Covid-19 salgını sürecinde eve kapanması ile 5G teknolojisinin yaygınlaşma hızı da azaldı. Kapanan mağazalar ve insanların virüsü kapma korkusundan dolayı 5G’nin insanlara tanıtılması da bu süreçte zorlaştı. Aynı zamanda ülkenin birçok noktasında 5G servislerinin tam olarak yaygınlaşmamış olması ve insanların azalan alım gücü de; birçok kullanıcının 5G yerine 4G destekli cihazları tercih etmesine sebep oldu.
2020 yılının 2. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam akıllı telefon satışlarında da %5 azalma yaşandı. A.B.D.’deki ortalama telefon fiyatları da %10 azalış gösterek 503 Dolar’a geriledi. Amerika’nın tersine Çin’de ise durumlar daha farklı gelişti. Covid-19 salgınının erkenden başlayıp erkenden durulması ile Çin, salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmeyi başardı. Haliyle Çin’de, akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yıla göre artış gösterdi. Ayrıca bu yıl, A.B.D.’ye satılan Çin menşeili cihazların oranı da, ambargoya rağmen %60’tan %70’e yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok satış yapan 5 üretici ise sırasıyla Apple, Samsung, LG, Lenovo ve TCL oldu. Bu 5 üretici arasında dikkat çekebilmeyi başaran bir diğer isim ise, satış oranlarında, Apple ile birlikte büyüme yakalayabilen tek şirket olan LG oldu. LG, 2.2 milyon satış adedine ulaşarak; %8 oranında bir büyüme kaydetti.
Canalys tarafından değinilen son konu ise iPhone SE modelinin, Çin’de de Apple’ın satışlarını artırdığı yönünde oldu. Peki ya siz Canalys tarafından yayınlanan raporlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
EISA, yılın en iyi akıllı telefonlarını ödüllendirdi!
Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA), her yıl geleneksel olarak düzenlenen oylama sonucu bu yılın en iyi elektronik cihazlarını duyurdu. Akıllı telefon alanında 5 marka ve model ödüle layık görülürken, birincilik sürpriz bir cihaza gitti!
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EISA ödüllerinde yılın en iyi telefonu OnePlus 8 Pro oldu!
29 ülkeden 60 farklı teknoloji yazarının oylarıyla belirlenen EISA ödüllerinde bu yıl birinciliği OnePlus 8 Pro modeli göğüsledi. Nisan ayında duyurulan telefon; yüksek performansı, hızlı kablosuz şarj teknolojisi ve kamera yetenekleri gibi kıstaslar göz önünde tutularak birinci seçildi. Yılın en iyi akıllı telefonu ödülü haricinde 4 farklı kategoride daha ödüller sahibini buldu.
“Yılın en gelişmiş akıllı telefonu” alanında Oppo Find X2 Pro’nun ödüle hak kazandığı açıklandı. Yılın en iyi kamera performansına sahip telefonu olarak Huawei P40 Pro seçilirken, marka akıllı saat modeli Watch GT 2 modeliyle de ödüle layık görüldü. Katlanabilir telefon alanında verilen ödül de Samsung’un iddialı modellerinden Galaxy Z Flip’e gitti. Son ödül ise multimedya deneyimi alanında verildi ve Sony Xperia 1 II bu ödüle hak kazandı.
EISA ödülleri, her yılın Ağustos ayında düzenlenmesine karşın format gereği 2 yıl baz alınarak açıklanıyor. Bu durumda verilen ödüller, birlik tarafından 2020-2021 dönemini kapsayacak şekilde belirtiliyor. Ağustos 2021’de düzenlenecek etkinlikte ise 2021-2022 dönemi ödülleri sahibini bulacak.
Akıllı Telefonlar
Asus Zenfone 7 serisinin çıkış tarihi belli oldu!
Asus Zenfone 7 serisi için gün geçtikçe yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Firmanın yeni akıllı telefon serisinin 26 Ağustos tarihinde yapılacak etkinlik ile piyasaya çıkacağı öğrenildi.
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Asus Zenfone 7, 26 Ağustos tarihinde geliyor!
Bir dönem akıllı telefon piyasasında adından sıkça söz ettiren Asus, yeniden eksi günlerine dönmeyi amaçlıyor. Firmanın önemli serilerinden biri olan Zenfone, yeni üyeleri ile kullanıcılarını karşılamak üzere. 2020 yılı içerisinde çıkacak cihazlar arasında en az bilgi sahibi olduğumuz cihazlardan olan Zenfone 7 serisinin, piyasaya çıkış tarihi belli oldu. Firma, Tayvan merkezli YouTube kanalı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte cihazın, 26 Ağustos tarihinde özeli bir etkinlik ile piyasaya çıkacağını hayranlarına duyurdu. Etkinlik firmanın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
Asus Zenfone 7 ve 7 Pro modelleri ile bizleri karşılaması beklenen seri, oldukça önemli ve ilginç bir teknolojiye de sahip olacak. Dönen arka kamera sistemine sahip olacağı öğrenilen seri, böylelikle daha önceki seriden kalan bu geleneği devam ettirme kararı almışa benziyor. Öte yandan amiral gemisi akıllı telefon sınıfında yer alacak serinin, baz modeli Snapdragon 865 işlemcisine sahip olacak gibi görünürken, Pro modelin de Snapdragon 865+ işlemciye sahip olması bekleniyor. Ayrıca cihazların 5000 mAh batarya ve 30W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. İlginç tasarım anlayışını devam ettiren ve kullanıcılarına tam ekran keyfini yaşatmak isteyen firma bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Ekranlı arka kameraya sahip iPhone 12 konsepti!
Akıllı telefon sektöründe katlanabilir form faktörü ve çift ekranlı modeller sıkça görülmeye başladı. Apple cephesinde ise bu tarz devrimsel çalışmaları görmek her geçen yıl zorlaşıyor. Bağımsız bir iPhone konsept tasarımcısının son çalışması ise arka kamera bölümünü küçük bir bildirim alanına dönüştürüyor.
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iPhone 12 konsept çalışması, yenilikçi bir teknoloji barındırıyor!
Furkan Kasap adlı bağımsız tasarımcının oluşturduğu iPhone 12 konsepti, arka kamera alanında yaratıcı bir çözüm barındırıyor. “İnovatif Kamera Ekran” adlı hayali teknoloji, arka kameralar kullanılmadığı zaman lens camını bildirim alanına dönüştürüyor. Bu alanda saydam bir ekran kullanılarak oluşturulduğu belirtilen özellik sayesinde aynı anda 4 farklı pencereye kadar bildirim almak mümkün oluyor. Ayrıca bu alan dokunmatik olduğu için müzik oynatıcı gibi işlevler de ekran açılmadan kontrol edilebiliyor.
Arka kamera alanı bu kadar genişlemişken düşünülen saydam ekran çözümü oldukça yaratıcı görünüyor. Zira Samsung Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip gibi modeller, ekran açmadan bildirim göstermek için ayrı bir alanda ekstra ekran kullanıyor. Arka kamera alanına küçük bir ekran entegre edilmesi ise üreticilere önemli ölçüde yer tasarrufu sağlayabilir.
Bütün bunlara rağmen Apple’ın yakın gelecekteki iPhone modellerinde böyle bir çözümü görmemiz bir hayli zor. Çünkü marka, yakın gelecekte devrimsel olarak görülen teknolojilerin pazara çıkması konusunda önceliği rakiplerine bırakıyor. Hatta katlanabilir telefon formu tüketiciler tarafından tam olarak benimsenmeden Apple’ın bu pazara adım atmak istemediği de biliniyor.