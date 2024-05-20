Apple’ın 2024 iPad Pro modelinde kullanılan Nano-texture cam, cihazın ekran performansını ve kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren yenilikçi bir teknolojidir. Bu cam, parlaklık ve yansıma sorunlarını minimuma indirerek ekranı daha kullanışlı hale getirirken, aynı zamanda görüntü kalitesini ve kontrastı korur. Apple, bu teknolojiyi ilk olarak Pro Display XDR monitörlerinde tanıtmış olup, şimdi ilk kez iPad Pro’da kullanılıyor.

Nano-texture nedir?

Nano-texture cam, geleneksel mat ekranlardan farklı. Fiziksel olarak nanometre ölçeğinde kazınmış yüzeyi ile ışığı dağıtarak parlamayı azaltıyor. Bu özellik, özellikle aydınlık ortamlarda veya doğrudan güneş ışığı altında çalışan profesyoneller için ideal. Parlamayı azaltmak için kullanılan bu teknoloji, ekranın görüntü kalitesini düşürmeden parlak ışık kaynaklarının neden olduğu yansımaları etkili bir şekilde azaltır. Bu, kullanıcıların her türlü ışık koşulunda ekranı rahatça kullanabilmelerini sağlıyor.

Nano-texture cam seçeneği, iPad Pro’nun yalnızca 1TB ve 2TB depolama kapasitelerine sahip modellerinde mevcut. Bu da ek bir maliyet gerektiriyor. Örneğin, 11 inçlik model için bu cam seçeneği ek 25.500 TL gibi oldukça yüksek bir ücretle sunuluyor. Bu da temel modelden önemli ölçüde daha yüksek bir fiyat etiketi anlamına geliyor. Nano-texture cam seçeneği, yüksek kaliteli görüntü ve düşük parlama isteyen profesyonel kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış.

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Bu yeni ekran teknolojisi, Apple Pencil ile kullanımda da fark yaratır. Nano-texture yüzeyi, kalem kullanırken daha fazla direnç ve doku hissi sağlıyor. Bu da daha gerçekçi bir yazma ve çizim deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, ekran üzerinde çalışırken daha doğal bir his elde ediyor. Ayrıca, bu cam yüzey, standart camdan daha az parmak izi tutuyor, bu da daha temiz bir ekran deneyimi sağlıyor. Bu, özellikle yoğun kullanımda ekranın temiz ve net kalmasını sağlar, bu da kullanıcıların dikkatini dağıtmadan çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı oluyor.

Aslına bakarsanız Nano-Texture, yani Nano Dokulu cam teknolojisi Apple için yeni değil. Daha önce Pro Display XDR ekranlarında kullanan Apple, bu teknolojiyi tablete yeni eklemiş olsa da Huawei’nin Mart 2023’te tanıttığı Huawei PaperMatte Display teknolojisini takip ediyor da diyebiliriz. Bu ekran teknolojisini tablete getiren ilk markalardan olan Huawei, MatePad 11 ile bu teknolojide ekrana sahip ürünü piyasaya sürdü. Gözle doğal okuma, kağıt gibi yazma ve pürüzsüz dokunma özelliklerine sahip olan ve tüketiciler tarafından yaygın olarak tanınan teknoloji için Apple ile aynı tarihte yapılan Huawei lansmanında ise Huawei MatePad 11.5″S, parlama ve yansıma önleyici görsel efekt sağlamak için 27 katmanlı optik modüller uygulayan yeni nesil PaperMatte ekran ile resmi olarak piyasaya sürüldü.

Ayrıca Huawei’nin PaperMatte teknolojisiyle tabletlere gelen bu teknolojiyi, Apple’dan önce TCL kanadı da kullandı. 2021 yılında NXTPAPER adıyla duyurulan ve 2023’ün yaz aylarında ilk ürünü piyasaya süren TCL, piyasadaki NXTPAPER adıyla sunduğu tablet modellerinde daha uygun fiyatlı modeller sunarak dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Nano-texture cam, yüksek kaliteli görüntü ve düşük parlama isteyen profesyonel kullanıcılar için harika bir seçenek olabilir. Bu özellik, özellikle grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar ve video düzenleyiciler gibi renk doğruluğu ve görüntü kalitesine önem veren profesyoneller için idealdir. Ancak, daha rahat aydınlatma koşullarında çalışan ve yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duymayan kullanıcılar için standart cam seçeneği yeterli olacaktır. Standart cam da Apple’ın anti-reflektif kaplama teknolojisi ile donatılmış olup, yine de çoğu kullanıcı için tatmin edici bir görüntü kalitesi sunuyor.

Apple’ın yeni Nano dokulu cam ekranının ilginç bir özelliği, temizlenmesi için sadece belirli bir Apple bezi kullanılması gerektiğini vurgulaması. Bu bezi her sergide bulmak mümkündür, ancak neyin bu bezin bu kadar özel hale getirdiği konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz.

Tabii ki, eğer özel bir ekran teknolojisi için ciddi bir miktar ödediyseniz, üreticinin talimatlarına uymak ve ucuz taklit bezlerden kaçınmak akıllıca olacaktır. Apple parlatma bezi ülkemizde 739 TL gibi çok yüksek bir fiyattan satılıyor. Normal bez ile silinince bu ekranın nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. 5 TL’lik mikrofiber bezlerin ekrana zarar verip vermeyeceği ise henüz bilinmiyor.