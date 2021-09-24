Apple Müzik, Yeni iPhone ve iPad’lerde Hatalar ile Karşılaştı

Eğer yeni bir iPhone 13 serisinden bir cihaz veya iPad mini satın alan Apple kullanıcılarından biriyseniz, Apple Müzik uygulamasında parçalarınızdan hiç birinin çalmamasına sebep olan bir sorun ile karşılaşabilirsiniz. Bu sorun cihazları ilk alan kullanıcılar tarafından gelen geri dönüşler ile fark edildi. Geri dönüşleri hızlıca değerlendiren Apple, hızlıca bir çözüm önerisi sundu.

Apple tüm iPhone 13 modellerinin yanı sıra yeni iPad ve iPad mini’yi de etkileyen Apple Müzik uygulamasında ki sorunu kısaca açıklıyor. “Yeni iPhone veya iPad’inizi bir yedekten geri yüklerseniz, yeni aygıtınızda Apple Müzik kataloğuna, Apple Müzik ayarlarına erişemeyebilir veya Arşivi Senkronize Et’i kullanamayabilirsiniz. Bunu çözmek için yeni iPhone veya iPad’inizi güncelleyin.” açıklamasını yapıyor.

Bu sorun yalnızca aşağıdaki listede bulunan cihazları etkilemektedir:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad (9. nesil)

iPad mini (6. nesil)

Apple kısa süre içerisinde fark ettiği sorunun kolay bir düzeltmesini de açıkladı. Sorun fark edilir edilmez iOS 15 sürümüne anında bir yazılım güncellemesi paylaştı. Cihazlarını çoktan almış olan kullanıcıların ilk günden itibaren gelen iOS 15 güvenlik güncellemesinin yüklenmesini istemekte. Güncelleme boyutu 500 MB’dan daha az ve bu sorunu çözmek için bu güncellemeyi yapmanız gerekmektedir. Gelen güncelleme de değişiklikler bölümünde ise Apple Müzik hatasından bahsedilmemekte ancak Apple sorunun bu güncelleme ile çözdüğünü açıklıyor.

Ayrıca bu güncelleme ile widget’ların varsayılan ayarlarına dönme sorununu da çözdüğünü belirtiyor. Yukarıda bulunan sorun gibi bu sorun da sadece iPhone 13 modelleri ve iPad ve iPad mini’yi etkiliyor. Güncelleme işlemini aşağıda bulunan adımları takip ederek yapabilirsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın.

Genel sekmesini bulun ve dokunun.

Açılan pencerede Yazılım Güncelleme bölümüne dokunun.

Ardından Şimdi Yükle’ye dokunun.

Bu işlemleri yaptıktan sonra güncellemenin bitmesini bekleyin. Bu güncellemenin ardından sorun çözülecektir.

Apple bu güncelleme dışında iPhone 13 Pro için de kısa bir süre için güncelleme göndermişti. Yapmış olduğu güncellemede kullanıcılar otomatik olarak açılan ultra geniş kamerayı kullanan ve otomatik olarak etkinleştirilen yeni bir makro fotoğraf çekim özelliğini devre dışı bırakabilecek. Bu haberin devamını buradan okuyabilirsiniz.

Aslına bakıldığında cihazlar yeni olduğu için bazı sorunların fark edilmesi normal. Neyse ki şirket bu sorunları uzun vade sürdürmüyor ve kısa süre içerisinde sorunun çözümünü veriyor.