Dün gece düzenlenen Grammy Ödül gecesinde Apple Music servisinin yeni programı Carpool Karaoke: The Series’in videosu yayınlandı.

Apple Music’in ilk programı The Late Late Show sunucusu James Corden’in elinden çıkma. Videoda James Corden’in yanı sıra Will Smith, John Legend, Metallica, Shaquille O’Neal ve Arianna Grande’de yer aldı. Program bu yıl serviste kullanılabilir olacak ancak hangi tarihte olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Şirket geçen yıl program için 16 bölüm sipariş etmişti. Late Late Show with James Corden’in en popüler videolarından biri haline gelen program şimdi müzik servisine gelecek. Programların hepsini James Corden sunmayacak. Corden bu programında bir arabayla ünlüleri alıyor ve şehir trafiğinde gezerken şarkı söylüyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Tim Cook yeni iPhone modelinin tanıtıldığı etkinliğe de James Corden ve Pharell Williams ile arabada şarkı söyleyerek gelmişti.