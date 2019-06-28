Apple Music, 60 milyon premium aboneye ulaştı

Apple Music, artık 60 milyon ödeme yapan abone sayısına ulaştı. Şirketin kıdemli başkan yardımcısı olan Eddy Cue, bugün Fransız haber sitesi Numerama ile yaptığı röportajda doğruladı.

Cue, Numerama’ya Apple Music’in abone servisinden çok memnun olduğunu ve şirketin sürekli olarak cihazlar arasında platformu mükemmelleştirdiğini söyledi.

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Apple ayrıca, Apple Music’in kurum içi ‘radyo’ istasyonu olan Beats 1‘in artık “on milyonlarca dinleyiciye” sahip olduğunu onayladı. Apple Music’in iOS 13 sürümü, karaoke gibi davranan, zaman senkronize edilmiş bir şarkı sözü özelliği içeriyor.

Apple Music büyümeye devam ediyor

Apple Music, 100 milyon premium kullanıcısı olan Spotify‘ın gerisinde kalırken, Haziran 2015’teki lansmanından bu yana istikrarlı bir büyüme kaydetti. İlk altı ayında 10 milyon aboneye ulaştı ve Aralık 2016’ya kadar 20 milyon ücretli kullanıcıya tırmandı. Şirket ayrıca, ABD’de Spotify’dan daha fazla premium kullanıcının olduğunun dikkatini çekti.

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Apple Music’in yükseliş eğilimi yavaşlama belirtisi göstermiyor ve işler bu şekilde devam ederse Apple’ın macOS Catalina’daki Müzik, TV ve Podcast uygulamalarını ve şarkılarınızla senkronize edilen şarkı sözlerinin eklenmesi kararını artırabilir.