Apple Milyonlarca iOS Cihazını Yeni Dosya Sistemi ile Güncelliyor

Apple bugün iOS işletim sisteminin 10.3 versiyonunu yayınladı ve bu güncelleme beraberinde bazı yeni özellikleri getiriyor.

Apple’ın yayınladığı güncellemede çok büyük yenilikler yok. iOS 10.3 ile beraber AirPodları bulmanın yeni bir yolu geliyor. Ayrıca güncelleme bazı CarPlay geliştirmelerini içeriyor. Görünürde gerçekten bir şey yok ama güncellemenin altında çok büyük şeyler var.

iOS 10.3 geliştirmesi ile beraber artık güncellenen iPhone ve iPadler şirketin yeni dosya sistemi olan Apple File System (APFS) destekleyecek. Bu dosya sistemi geçen yıl düzenlenen WWDC geliştirici konferansında duyurulmuştu. Yeni dosya sistemi iPhone, iPad, Watch, Mac ve TV tarafından desteklenecek.

Şirket bugüne kadar iOS cihazlarda 31 yıldır kullanılmakta olan Hierarchical File System (HFS) kullanıyordu. Bu dosya sistemi Macintosh bilgisayarların disket ve hard diskleri için kullanılıyordu ve günümüz mobil cihazların flash sürücüleri için pek de uygun değildi. HFS’nin yerine geçmesi düşünülen AFS+ bile yeni mobil cihazlar için yeterli değildi. Ancak yeni APFS dosya sistemi SSD depolamanın tüm avantajlarından yararlanacak. Bu sistem özellikle iOS ya da macOS cihazların yedeklenmesini çok daha kolay ve kısa sürede yapmayı sağlayacak.