Apple’ın kelebek klavye tasarımı, teknoloji dünyasında son yılların en büyük başarısızlıklarından biri olarak kabul ediliyor. 2015 yılında MacBook modelleri için ilk kez tanıtılan bu yenilikçi klavye tasarımı, güvenilmez ve kırılgan olduğu gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. Nihayet, ABD mahkemesi, Apple’ın bu sorunu çözmek için müşterilerle anlaşma yapmasına izin verdi.

Reuters’ın bildirdiğine göre, ABD mahkemesi Apple’ın müşterilerle 50 milyon dolarlık anlaşmasını onayladı. Bu anlaşma kapsamında, etkilenen kullanıcılar Apple’dan 50 ila 395 dolar arasında tazminat alabilecekler. Mahkeme, anlaşmaya yönelik iki önemli itirazı da reddetti.

İçindekiler Anlaşma sürecinde iki engel aşıldı

Anlaşma sürecinde iki engel aşıldı

Bazı etkilenen müşterilere kişi başına 125 dolar ödeme yapılmasına karar verildi. Ancak, bu grup, klavye onarım ücretlerinin 300 dolardan fazla olabileceğini belirterek bu miktarı yetersiz buldu. Mahkeme ayrıca, klavye arızası yaşayan ancak tamir ettirmeyen MacBook sahiplerinin itirazını da reddetti.

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Yargıç, “Her ne kadar tüm zarar görenler tazminat alamayacak olsa da, anlaşmanın önemli sayıda kişiye fayda sağlayacağını” ifade etti. Başka bir deyişle, mahkeme, anlaşmanın yeterli sayıda etkilenen müşteriyi kapsadığına inandı.

Sonuç olarak, ABD’deki kelebek klavyeli MacBook sahipleri, klavyelerini tamir ettirmek zorunda kaldıkları için yakında tazminat alacaklar. Apple, 2019 yılı sonlarından itibaren daha güvenilir ve geleneksel makas anahtarlı klavye tasarımına geçtiği için, yeni MacBook sahipleri bu sorunla karşılaşmayacaklar.