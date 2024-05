Yeni iPad reklamı resmen viral oldu. Apple’ın “Crush” (Ez) başlığı ile yayınladığı yeni iPad reklam filmi izleyenleri ikiye böldü. Apple şu sıralar viral olan reklam yüzünden tepki yağmuruna tutuluyor. Apple, yeni iPad Pro modeli için hazırladığı reklamla sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

Reklam, bir hidrolik presin altında ezilen çeşitli objelerin yer aldığı dramatik bir sahneyle başlıyor ve sonunda parlak, yeni bir iPad Pro M4 cihazın ortaya çıkmasıyla son buluyor. Ancak Apple burada vermek istediği mesajı biraz abartmış diyebiliriz.

Bu reklam, genellikle viral olan reklamların iki kategorisinden birine giriyor gibi görünüyor: insanları etkilemek veya onları kızdırmak. Ancak, izleyiciler arasında reklamın hedefine ulaşıp ulaşmadığı konusunda farklı görüşler var.

Reklam, Apple CEO’su Tim Cook tarafından Salı günü sosyal medyada yayınlandı. Bir metronomun, bir plak çaların ve diğer yaratıcı araçların yer aldığı bir odada çekilen sahnede, hidrolik pres altında ezilen objelerin yer aldığı etkileyici bir görüntü sunuluyor. Bu sahne, iPad Pro’nun gücünü ve dayanıklılığını vurgulamayı amaçlıyor gibi görünüyor.

Ancak, reklamın içeriği bazı izleyicileri rahatsız etti. Bazıları, reklamın yaratıcı araçlara saygı duymadığını ve hatta onlarla alay ettiğini düşünüyor. Bazıları ise reklamın teknolojiyi putlaştırdığını ve gerçek hayattan kopuk olduğunu düşünüyor.

Reklamın müziği, Sonny & Cher’in “All I Ever Need Is You” adlı şarkısıyla eşlik ediyor. Ancak, reklamın bazı izleyicileri, şarkının seçiminin reklamın mesajını güçlendirmek yerine teknolojiyi abarttığını düşünüyor. Yeni iPad reklamı, kullanıcıları Apple ürünleri ve teknoloji olmadan yaratıcılık olmayacağına ikna etmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024