İsrail merkezli SocialKit LTD tarafından piyasaya sürülen Threads for Insta da Instagram ve Threads logolarının özelliklerini birleştiren bir simge kullandı.

Gerçek zamanlı pazar araştırma şirketi Sensor Tower’dan alınan verilere atıfta bulunan TechCrunch’a göre , Threads for Insta, kaldırılmadan önce 300.000 kez indirildi.

Sadece bu da değil, uygulama bu hafta Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre’de iOS App Store listelerinde de yükseldi. Basitçe söylemek gerekirse, indirmelerin çoğu, AB’deki düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle Konuların henüz kullanılamadığı Avrupa’dan geldi.

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App Store’larında resmi bir Threads uygulaması olmadığından , Avrupalı ​​kullanıcılar muhtemelen klonu yüklemeleri için kandırıldılar.

İşleri daha da çözen Instagram, bir keresinde Twitter’dan çok Snapchat’e benzeyen ‘ Instagram’dan Konular ‘ adlı bir sosyal ağ uygulaması yayınladı . 2019 yılında piyasaya sürülen bu sürüm, bir türlü yakalanamadığı için 2021 yılında kullanımdan kaldırıldı.

Apple, Insta için resmi olmayan Konuları yasaklamanın yanı sıra , geliştiricinin tüm uygulamalarını da kaldırdı ve App Store’da çalışmasını askıya aldı.