Apple’ın en güçlü işlemcisi Apple M3 SoC tabanlı yeni iMac, beklenildiği gibi USB-C yerine hala Lightning bağlantı noktasıyla birlikte gelen çevre birimleri ile sunuluyor. Apple’ın yeni iMac’in piyasaya sürülmesi sonrasında, pek çok kişi Magic Keyboard, Magic Trackpad ve Magic Mouse’un USB-C’ye geçeceğini düşünüyordu, ancak bu beklenen değişiklik gerçekleşmedi. Bu çevre birimleri hala Lightning bağlantı noktasına sahip ve son dün geceki duyurudan sonra halen aynı şekilde kalıyorlar.

Ayrıca, Apple’ın yavaşça USB-C’ye geçiş yaptığını belirtmekte fayda var. iPhone 15 serisi, en yeni iPad modelleri, Apple TV’nin Siri Remote’u, ikinci nesil AirPods Pro ve yeni Apple Pencil artık USB-C bağlantı noktasıyla birlikte geliyor.

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iMac’e ek olarak, hala Lightning bağlantı noktasını kullanan son nesil Apple ürünleri AirPods, AirPods Max ve iPhone SE olarak duruyor. Apple’ın 2024 yılında artık eski bağlantısından vazgeçip USB-C’ye geçmesi gerekiyor. Bakalım Cupertinolu teknoloji devi aksesuarlarında da bu geçişi hızlı bir şekilde yapabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.