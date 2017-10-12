Apple ile LG Katlanabilir iPhone Modelleri Üzerinde Çalışıyor

Apple, katlanabilir iPhone modeli çıkarmak istiyor ancak şirket bunun için Samsung yerine LG ile çalışmayı tercih ediyor.

Ortada dolaşan haberlere göre Apple ve LG bükülebilir OLED ekran üzerine çalışmalar yapıyor. LG Innotek ise esnek devre kartları geliştirmeye başladı bile. Şirketin LG ile çalışmasının ise özel bir sebebi var.

Akıllı telefon pazarında iPhone modellerinin en büyük rakibi Samsung’un akıllı telefonları. Ayrıca son yıllarda artık iPhone modellerinin tasarımlarının da internete sızmaya başlamış olması Samsung yerine LG’nin tercih edilmesinin altında yatan sebeplerden ötürü. Şu anda iPhone X için tek OLED panel sağlayıcısı Samsung ancak Apple, OLED kaynaklarını daha da çeşitlendirerek stok sıkıntısı yaşamak istemiyor.