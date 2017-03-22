Apple Kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Çıkarmaya Hazırlanıyor

Apple bugün (RED) ile 10 yıldan uzun süredir devam etmekte olan işbirliğine dikkat çekmek amacıyla kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini duyurdu.

Apple’ın çıkardığı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition olarak çıkacak telefonlar büyük ilgi uyandurdu. Bu sayede müşterilere Global Fund’a katkıda bulunmaları ve dünyayı AIDS’in yer almadığı geleceğe biraz daha yaklaştırmak için önemli bir seçenek sunuluyor. (PRODUCT)RED iPhone modelleri 24 Mart tarihinden itibaren tüm dünyada internetten ve mağazalarda yerini alacak.

Global Fund’ın CEO’su Deborah Dugan vakfın dünya genelinde en büyük bağışçısı olan Apple’ın (RED) işbirliği ile vakfa 130 milyon dolardan fazla katkı sağladı. (RED)’in çalışmaları ise son derece kritik. Dünyanın HIV pozitif nüfusunun üçte ikisinden fazlasının yaşadı Sahra Altı Afrika’daki insanların hayat kurtaran HIV/ AIDS programlarına erişimi sağlanıyor. (RED) tarafından elde edile gelirin tamamı ise direkt olarak Global Fund HIV/AIDS bağışlarına gidiyor. 2006 yılında kurulan (RED) o tarihten bu yana Global Fund için 465 milyon doların üzerinde gelir sağladı. Bu gelirin 130 milyon dolardan fazlası ise direkt olarak Apple tarafından sağlandı.