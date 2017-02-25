Apple Kendiliğinden Yanan iPhone 7 Üzerine Araştırma Yapıyor

Geçtiğimiz günlerde bir iPhone kullanıcısı Twitter üzerinden telefonun yanan videosunu paylaşmıştı ve Apple olayı araştırmaya başladı.

Apple’ın üzerinde araştırma yaptığı iPhone 7 Arizonalı 17 yaşındaki Brianna Olivas’a ait. Şirketin basın sözcüü yaptığı açıklamada telefonun sahibiyle iletişim içerisinde olduklarını dile getirdi. Olivas yanan telefonunun videosunu Twitter üzerinden paylaşmıştı.

Tabii bu durum hemen akıllara Samsung Galaxy Note 7 faciasını getiriyor. Galaxy Note 7 batarya problemi yüzünden alev aldığı için piyasadan toplatılmıştı. Ancak iPhone 7’nin durumu geniş çaplı bir ürün hatası gibi gözükmüyor.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69 — Bree✨ (@briannaolivas_) February 23, 2017

Bu yanmaya neyin sebep olduğu henüz bilinmiyor. Olivas yaptığı açıklamada sadece kutudan çıkan şarj kablosunu kullandığını ve başka bir kablo ile telefonunu kesinlikle şarj etmediğini açıkladı. Telefonda bu haftaya kadar hiçbir problem yaşamayan Olivas telefonunu açılmadığı için mağazaya götürdüğünü ancak telefonun testlerinde hiçbi problem bulunamadığını belirtti. Olivas telefonunun Apple tarafından yenisi ile değiştirildini belirtti. Şirket temsilcileri ise telefon üzerinde araştırma yaptıklarını ve bu olaya neden olan problemi gelecek haftalarda açıklayacaklarını belirtti.