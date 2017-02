Apple Kendiliğinden Yanan iPhone 7 Üzerine Araştırma Yapıyor

Apple’ın üzerinde araştırma yaptığı iPhone 7 Arizonalı 17 yaşındaki Brianna Olivas’a ait. Şirketin basın sözcüü yaptığı açıklamada telefonun sahibiyle iletişim içerisinde olduklarını dile getirdi. Olivas yanan telefonunun videosunu Twitter üzerinden paylaşmıştı.

Tabii bu durum hemen akıllara Samsung Galaxy Note 7 faciasını getiriyor. Galaxy Note 7 batarya problemi yüzünden alev aldığı için piyasadan toplatılmıştı. Ancak iPhone 7’nin durumu geniş çaplı bir ürün hatası gibi gözükmüyor.

So my IPhone 7 plus blew up this morning 🤗 was not even using it, literally no explanation for this pic.twitter.com/sQ8CJt4Y69

— Bree✨ (@briannaolivas_) February 23, 2017