Kaliforniya’da iki kadın, Apple’a karşı dört yıldır kadın çalışanlara yönelik sistematik düşük ücret politikaları uyguladığı gerekçesiyle grup davası açtı. Davanın odağında, Apple’ın ödeme uygulamaları ve performans değerlendirme sistemlerinin kadınlara karşı ayrımcılık yaptığı iddiaları bulunuyor. Bu dava, potansiyel olarak 12.000 mevcut ve eski kadın Apple çalışanını temsil ediyor.

Apple’ın Davası 12.000 Kadın Çalışanı Temsil Ediyor

Davacılar, Apple’ın 2017 yılının sonlarına kadar uyguladığı, başlangıç maaşlarını çalışanların önceki maaş geçmişine dayandırma politikasının cinsiyete dayalı ücret farklarını pekiştirdiğini ileri sürüyor. Dava dilekçesinde, kadınların teknoloji endüstrisinde erkeklerden genellikle daha az kazandığı ve bu geçmiş maaş bazlı yaklaşımın mevcut ücret eşitsizliklerini devam ettirdiği belirtiliyor.

Apple, iş başvuru sahiplerinden maaş beklentilerini sorma politikasını devreye soktu ancak davacılar bu politikanın da benzer ayrımcı etkilere sahip olduğunu iddia ediyor. Araştırmalar, çalışanların maaş beklentilerini genellikle mevcut veya geçmiş maaşlarına dayandırdığını ve bu durumun, kadınların müzakerelerde kendilerini küçümsemesine neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Dava, Apple’ın performans değerlendirme sistemindeki önyargılara da dikkat çekiyor. Şikayet, “ekip çalışması” ve “liderlik” gibi öznel kriterlerin erkeklere ve kadınlara farklı şekilde uygulandığını savunuyor. Davaya göre, erkekler, kadınlar için cezalandırılabilecek davranışlar için ödüllendirilirken, bu durum kadınların kazanç potansiyellerini olumsuz etkiliyor.

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Davada, iddia edilen ücret tutarsızlıkları nedeniyle kadın çalışanların uğradığı zararlar için maddi tazminat talep ediliyor. Ayrıca, davacılar, Apple’ın ödeme ve değerlendirme uygulamalarını değiştirmesini gerektiren bir mahkeme emri olan “beyanname yardımı” talep ediyor. Davacı taraf, bu konuların jüri tarafından değerlendirilmesini istiyor.

Bu dava, 2022 yılında kadın Apple çalışanlarının cinsel taciz, zorbalık ve İK’ya şikayette bulunmalarının ardından misilleme ile karşılaştıklarını belirten raporların hemen sonrasında geldi. Özellikle dikkat çeken bir örnek, bir meslektaşının cihazlarını hacklediğini ve ölüm tehditleri yaptığını iddia eden eski bir hukuk direktörünü içeriyordu. Bu iddialara göre, ilgili kişi durumu İK’ya bildirmesine rağmen harekete geçilmediği ve işten çıkarıldığı belirtiliyor.

Bu dava, Apple’ın şirket içindeki potansiyel sistemik cinsiyet önyargılarını ele almak için önemli bir baskı oluşturuyor. Şirketin bu yasal süreci nasıl yöneteceği merak konusu. Kamuoyu ve çalışanlar, Apple’ın bu iddialar karşısındaki tepkisini yakından takip ediyor. Bu süreç, teknoloji devinin iç işleyişindeki cinsiyet eşitliği konusundaki yaklaşımını gözler önüne serecek gibi görünüyor.

Apple’a karşı açılan bu grup davası, teknoloji devinin ödeme ve performans değerlendirme uygulamalarındaki potansiyel cinsiyet ayrımcılığını mercek altına alıyor. Kadın çalışanların haklarını savunma mücadelesi, sadece Apple için değil, tüm teknoloji endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu dava, işyerlerinde cinsiyet eşitliği ve adaletin sağlanması konusundaki farkındalığı artırma potansiyeline sahip. Apple’ın bu süreci nasıl yöneteceği ve olası sonuçlarının neler olacağı, sadece şirketin değil, sektörün genel işleyişini de etkileyebilir.