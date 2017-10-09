Apple iTunes’un 12.6.3 Sürümü Sessiz Sedasız Yayımlandı!

Apple, iTunes’un yeni sürümünü sessiz sedasız yayınladı. Şirket konu ile olarak “Bazı kurumlar, uygulamaları yüklemek için iT uygulamasını kullanmaya ihtiyaç duyabilir” ifadelerini kullandı. Elbette güncel iTunes sadece kurumsal şirketlere değil; bireylere de hizmet sunuyor.

Apple, iTunes’un yeni sürümünü sessiz sedasız yayınladı. Şirket konu ile olarak “Bazı kurumlar, uygulamaları yüklemek için iT uygulamasını kullanmaya ihtiyaç duyabilir” ifadelerini kullandı. Elbette güncel iTunes sadece kurumsal şirketlere değil; bireylere de hizmet sunuyor.

Apple, iTunes’un yeni sürümünü sessiz sedasız yayınladı. Şirket konu ile olarak “Bazı kurumlar, uygulamaları yüklemek için iT uygulamasını kullanmaya ihtiyaç duyabilir” ifadelerini kullandı. Elbette güncel iTunes sadece kurumsal şirketlere değil; bireylere de hizmet sunuyor.

Mac ve PC için kurulum paketleri (32-bit ve 64-bit), şirketin destek sayfasından indirilebiliyor. Söz konusu bağlantılara ulaşmak için, sayfanın aşağı kısmındaki bağlantıya tıklamanız yeterli. Kurulumdan sonra, çoğu kullanıcının iT Kitaplığı’nı yeniden oluşturmaları gerekebilir. Bunu yapmak için, uygulama başlatıldığında “Seçenek” tuşuna basılı tutun ve beliren iletişim penceresinde “Kitaplık Oluştur” opsiyonunu seçin. Yeni kitaplığa mevcut kitaplığınızdan farklı bir ad verin ve ardından Dosyalar menüsü altındaki “Kitaplığa Ekle” seçeneğini kullanarak albümlerinize transfer gerçekleştirin.

iTunes 12.7, şirketin açıklamasına göre; müzikler, filmler, TV serilerine ve podcast’lere odaklanacak şekilde tasarlandı. Buna ek olarak, uygulamalar ve zil sesleri sadece ve sadece bir iOS cihazında kullanılabiliyor.

Söz konusu yazılım 12.6.3 olarak bilinen”Özel İşletme Sürümü” iOS 11, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile uyumlu olacak.

32 ve 64 bitlik sürümler