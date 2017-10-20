Apple, iPhone X Siparişlerini Yetiştirmede Sorun Yaşayabilir!

Apple, tüketici talebini karşılayacak boyutta iPhone X üretmede sorun yaşıyor.

Yılın en fazla ses getiren telefonu şüphesiz iPhone X. Sahip olduğu donanımsal faktörlerin dışında kullanıcıya sunduğu şeyler ile de tüm dikkatleri üzerine çeken iPhone X, 3 Kasım’da resmi olarak satışa sunulacak. Ancak Apple ve Apple ürünleri hakkında tutarlı tahminleri ve bilgi paylaşımları ile bilinen KGI analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın iPhone X ile alakalı bazı sorunlar yaşadığını belirtmekte.

Söz konusu sorun, telefonun üretimi ile kaynaklı. Kuo’nun belirttiğine göre Apple, 3 Kasım’daki tanıtımın ardından satışı sunulması için sadece 2-3 milyon civarında iPhone X üretmiş durumda. Ancak Apple’ın geçmişine ve önceki iPhone satışlarına baktığımızda, genellikle ilk hafta satışlarında firma 10 milyon civarı rakamları görebilmekte. Üstelik analistlere göre Apple’ın bu yılın son çeyreğinde satmasını bekledikleri iPhone X sayısı 20-25 milyon (hatta belki de daha fazlası) civarında.

Fakat şu an için Apple’ın üretimde yavaş kaldığı belirtilmekte. Bunun nedeni ise iPhone X’in sahip olduğu özel donanımsal parçalar. Pek çok yenilik ile gelmeye hazırlanan iPhone X, buna göre de eşsiz parçalar barındırmakta. Telefonun kamerası, sensörleri, hatta sahip olduğu anakart bile bunlara örnek olarak gösterilebilir. Tüm bu parçaları kendi başına üretemeyen Apple, anlaşmalı olduğu üreticiler ile de “özel parçaların” üretimi konusunda sıkıntılar yaşıyor. Kuo’ya göre bu sıkıntıların sebebi ise parçaların standart telefon parçaları kadar seri şekilde üretilemiyor oluşu.

Sonuç olarak iPhone X’in raflardaki yerini almasına kısa bir süre kalmışken Apple’ın gerekli talebi karşılayamaması durumunda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.