Apple, iPhone X’in Parça Probleminin Üzerinden Gelmiş Olabilir

Apple bu sene iPhone X modelini tanıttığından beri ortalıkta parça sıkıntısı yaşayacağı ve bundan dolayı iPhone X’in sınırlı sayıda olacağı söyleniyor.

Bu söylentiler Apple’ın iPhone X’te kullanacağı OLED ekranlarının tedariğinin zor olacağı yönünde çıkmıştı ancak böyle bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Daha sonra ise kameranın ön tarafında yer alan FaceID teknolojisinde kullanılan kameraların tedariğinde problem olduğu söylentisi ortaya çıkmıştı.

Ancak durum öyle değil gibi gözüküyor. Şirket, FaceID teknoloji için kullanacağı 3D kamera modülünün tedariği konusunda yaşadığı problemi ortadan kaldırmış olabilir. Son haftalarda iPhone X’te kullanılan 3D kameranın üretim miktarı arttı. Ancak yine de bu üretim şimdilik kış aylarında satılacak olan telefonları karşılayacak kadar gözüküyor. Bu durum ile ilgili hala bir bilinmezlik söz konusu ancak yakında bu durum ortadan kalkacak gibi.