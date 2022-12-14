Daha öncesinde iPhone 6S modelini kullanan Emirhan, 6 sene sonra telefonunu yine bir iPhone modeli olan iPhone SE 3. Nesil ile değiştiriyor. iPhone 6S’in 16GB hafızasından şikayetçi olduktan sonra daha büyük hafızaya sahip ve küçük bir telefon arayışına giren Emirhan tekrardan tercihini bir iPhone’dan yana kullanıyor. Ayrıca neden iPhone SE 3. Nesil aldığını, günlük kullanımda kamera ve batarya gibi özelliklerini nasıl kullandığını da bu videoda aktarıyor.

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