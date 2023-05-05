Apple, 1 Nisan 2023’te sona eren 2023 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, üç ayda bir önceki yıla göre %3 düşüşle 94,8 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,52 dolarlık seyreltilmiş kazanç bildirdi. çeyrek, bir önceki yıla göre değişmedi.

iPhone geliri 50,57 milyar dolardan 51,33 milyar dolara yükseldi ve bu Mart çeyreği için rekor bir seviye. CIRP analistlerine göre, son çeyrekte iPhone’un ortalama satış fiyatının 1.000 dolara yaklaştığını ve Aralık çeyreğinde olduğundan bile daha yüksek olduğunu belirtelim.

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Mac satışları 10,4 milyar dolardan 7,2 milyar dolara keskin bir düşüş yaşadı. iPad satışları 7,6 milyar dolardan 6,7 milyar dolara gerilerken, giyilebilir cihazlar, ev elektroniği ve aksesuarların satışları 8,8 milyar dolardan 8,76 milyar dolara düştü. Ancak hizmetler, Apple’a bir yıl önce 19,8 milyara karşı 20,9 milyar getirdi ve bu aynı zamanda Mart çeyreği için bir rekor.

Apple CEO’su Tim Cook, “Zorlu bir makroekonomik ortama rağmen, Hizmetler için tüm zamanların rekorlarını ve iPhone için Mart çeyrek gelirini bildirmekten ve tarihteki en yüksek aktif cihaz kurulu tabanına ulaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2030 yılına kadar karbon nötr ürünlere ve tedarik zincirlerine doğru önemli ilerleme sağlamak da dahil olmak üzere, vadeli yatırımlar ve değerlerimizle liderlik edin.” dedi.

Apple CFO’su Luca Maestri, “Aralık çeyreğine kıyasla yıldan yıla performansımız arttı ve bu çeyrekte hissedarlarımıza 23 milyar doların üzerinde geri dönerken 28.6 milyar dolarlık güçlü işletme nakit akışı sağladık. Apple’ın geleceğine olan güvenimiz göz önüne alındığında ve Hisse senedimizde gördüğümüz değere rağmen, Kurulumuz hisse geri alımları için ek 90 milyar dolar yetki verdi ve art arda on birinci yıldır üç aylık temettüsümüzü artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Apple’ın yönetim kurulu, hisse başına %4’lük bir artışı temsil eden, şirketin adi hisselerinin hissesi başına 0,24 dolar nakit temettü ilan etti. Temettü, 15 Mayıs 2023’teki iş kapanışı itibarıyla kayıtlı hissedarlara 18 Mayıs 2023’te ödenecek. Yönetim kurulu ayrıca şirketin adi hisse senetlerinin 90 milyar dolara kadar geri satın alınması için ek bir programa yetki verdi.