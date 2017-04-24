Apple’ın iPhone 8 Lansmanı Tüm Zamanların En Büyüğü Olabilir

Apple’ın bu seneki iPhone 8 lansmanı giderek yaklaşıyor ve bu senenin iPhone’un 10. yılı olması nedeniyle herkesin beklentisi yüksek.

Apple şu anda iPhone satışlarından memnun ve Amerika’da iPhone kullanımı tüm zamanların tepe noktasına geldi. Bu da şirkete doğal olarak bir güven veriyor. comScore tarafından yayınlanan market verilerine göre iPhone markette son derece sağlam bir yere sahip.

Rapora göre sadece Amerika’da 12 yaşının üzerinde 85.8 milyon iPhone kullanıcısı yer alıyor. Bunlardan 12.6 milyonu iPhone 7 ve 7 Plus. Kalan 73.2 milyon adetten 50 milyonu ise son iki yıl içerisinde çıkan modeller. 20 milyon civarında da 5S ve altı kullanılıyor.

Bu rapora göre iPhone 8 son üç yılda birbirine benzer telefonlar çıkarken büyük bir yenilik olarak gelecek gibi gözüküyor. iPhone 8’in lansmanı iPhone 5’ten sonraki heyecan vermeyen lansmanların seyrini değiştirebilir. Bu yılın lansmanı, 2014 yılında düzenlenen iPhone 6 lansmanına göre %45-50 daha büyük bir pazara hitap edecek.