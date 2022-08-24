Xiaomi ülkemize giriş yaptığından beri bir çok cihaz sattı. Bunlardan bir tanesi ise Xiaomi 11 Lite. Geçtiğimiz sene ülkemizde oldukça tutulan bu cihazın yeni modeli olan Xiaomi 12 Lite Türkiye’ye geldi. Gelin bu cihazı birlikte inceleyelim.

Cihaz ofisimize geldi. O yüzden öncelikle kutu içeriğine bakalım.

Xiaomi 12 Lite, 6.55 inçlik 1080×2400 inçlik Full HD+ bir ekranla birlikte geliyor. Ekran paneli olarak amoled bir panel kullanılmış. Ekranın HDR 10+ ve Dolby Vision desteklediğini de söylemezsek olmaz.

Batarya tarafına geldiğimizde cihazda 4300 mAh’lik bir batarya kullanılmış. Bu batarya 67W hızlı şarjı destekliyor.

Bir çoğumuzun merakla beklediği, günlük hayatta oldukça sık kullandığımız bir özelliğe geldik. Kamera. Cihazda bir tanesi ön kamera, üç tanesi de arka kamera olmak üzere toplamda dört tane kamera kullanılmış. Xiaomi 12 Lite 108 MP f1.88 diyafram değerine sahip bir kamerayla birlikte geliyor. Kamera sensörü ise Samsung Isocell HM2. İkinci arka kamera 8 MP f2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera. Üçüncü ve son arka kamera ise 2 MP f2.4 diyafram değerine sahip makro kamera. Arka kameranın video yeteneklerinden bahsedecek olursak cihaz 720p 30 FPS, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS ve 4K 30 FPS video çekimini destekliyor. Ön kamera ise 32 MP f2.45 diyafram değerine sahip.

İşlemciye gelecek olursak Xiaomi 12 Lite, Snapdragon 778G işlemcisine ev sahipliği yapıyor. 6 nm üretim teknolojisine sahip bu işlemci toplamda sekiz adet çekirdeğe sahip. Bu çekirdekler; 1 adet 2.4 GHz ARM Cortex-A78, 3 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A78, 4 adet 1.9 GHz ARM Cortex-A55. Cihaz 6/128 ve 8/256 depolama seçeneklerine sahip.

Cihazın diğer özelliklerinden de biraz bahsedelim. Xiaomi 12 Lite, Bluetooth 5.2’ye sahip. NFC desteği de mevcut. Yazılım tarafında ise Android 12 tabanlı MIUI 13 ile birlikte geliyor.

Xiaomi 12 Lite’ın Türkiye lansmanı yapıldı. Cihaz 16.499 TL’lik bir fiyatla birlikte Türkiye pazarına sunulacak. Peki siz Xiaomi 12 Lite hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan bizimle paylaşmayı unutmayın.