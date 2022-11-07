Apple Eylül ayında iPhone 14 Pro serisini tanıtmıştı. Bugün şirket, Çin’in Zhengzhou kentindeki Foxconn montaj tesisinin COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle şu anda önemli ölçüde azaltılmış kapasiteyle çalışması nedeniyle iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sevkiyatlarının beklenenden daha düşük olacağını duyurdu.

Apple, tedarik zincirindeki işçilerin sağlık ve güvenliğine öncelik verdiğini söyledi. iPhone 14 Pro’ya olan talep hala yüksek, bu nedenle Apple şimdi daha önce öngördüğünden daha düşük iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sevkiyatı bekliyor. Şirket, bu nedenle müşterilerin yeni ürünlerini almak için daha uzun bekleme süreleri yaşayacağını söyledi.

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Apple geçtiğimiz iki yıl içinde zaman zaman pandemi nedeniyle üretimi durdurmuş olsa da, şirket iPhone tedarik zincirindeki etkiye ilişkin ilk kez resmi bir açıklama yapıyor. Bu kesintinin üç aylık performansı üzerinde önemli bir etkisi olacak, bu nedenle hissedarları bu konuda önceden bilgilendiriyor.

Apple, kazanç çağrısı sırasında, yakın vadede dünya genelinde devam eden belirsizlik nedeniyle gelir beklentisi sunmadı, ancak yönelimsel içgörüler paylaştı.

Apple, Aralık çeyreğinde şirketin toplam yıllık gelir performansının Eylül çeyreğine kıyasla yavaşlayacağını, çünkü döviz kurunun yıldan yıla yaklaşık %10 puan negatif etki yapmasını beklediğini söyledi. Ayrıca Mac gelirlerinin de düşmesini bekliyor.

Kaynak: Apple