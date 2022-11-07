Kısa bir süre önce dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter’ı satın alan milyarder iş insanı Elon Musk’ın aldığı radikal kararlardan bir tanesi, doğrulanmış hesap sistemini değiştirmek oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Musk, bir kullanıcının doğrulanmış hesaba sahip olabilmesi için aylık 8 dolar ödemeyi gözden çıkarması gerekiyordu.

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Yapılan ilk açıklamalarda yeni dönemin kısa süre içerisinde başlayacağı ifade edilmişti. Hatta geçtiğimiz günler itibarıyla da bazı ülkelerde başladığı ortaya çıktı. Ancak gelen son haberler, paralı mavi tik döneminin ertelendiğini gözler önüne seriyor. The New York Times’ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre Twitter, bu karar için ABD’deki ara seçimleri beklemeye karar verdi. Peki neden?

İçindekiler Twitter’ın seçimlere alet edilmemesi için böyle bir karar alındı

Peki mavi tik alıp başkasını taklit eden hesaplara ne olacak? Twitter’ın seçimlere alet edilmemesi için böyle bir karar alındı The New York Times’ın iddiasına göre böyle bir karar alınmasının nedeni, Twitter’ın seçimlere alet edilmek istememesi. Elon Musk ve ekibi, doğrulanmış hesapların kalkması nedeniyle oluşabilecek siyasi iddiaların karmaşa ortamı oluşturmaması için böyle bir karar almış durumda. Böylelikle “paralı mavi tik” dönemi, 8 Kasım’dan sonra başlayacak. Peki mavi tik alıp başkasını taklit eden hesaplara ne olacak? Twitter’daki yeni dönem, parası olan herkesin doğrulanmış hesap sahibi olabileceği anlamına geliyor. Bu durumda ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Art niyetli kullanıcılar, para verip başka bir kişinin taklidini yapmaya çalışabilir. İşte bu büyük sorun ile ilgili de önemli bir gelişme yaşandı. Politika değişikliğine giden Twitter ekibi, art niyetli kullanıcılara ne olacağını da açıklamış oldu.

Twitter’ın yeni politikasına göre kullanıcılar, profillerinden sorumlu olacaklar. Twitter mühendisleri, profillerde kafa karıştırıcı bir durum tespit ettiklerinde, profilde düzenleme yapılmasını isteyecekler. Aksiyon almayan kullanıcının hesabı askıya alınacak. Kullanıcılar, kimlik veya pasaport gibi resmi belgelerle kimlik doğrulaması yapıp, hesaplarını yeniden aktifleştirebilecekler. Eğer Twitter’ın moderasyon ekibi verilen belgelerin doğruluğundan şüphe ederse hesabı kalıcı olarak banlayacak.