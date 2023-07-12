iOS 17, haziran ayının başından bu yana yayın öncesi geliştirici beta olarak çıktı. Artık beta havuzu, daha erişilebilir iOS 17 Public Beta sürümüyle daha fazla test kullanıcısını kapsayacak şekilde genişliyor.

iOS 17, Telefon, Mesajlar ve FaceTime’da birçok değişikliğin yanı sıra yeni bir Günlük uygulaması ve bilgileri yatay modda görüntülemek için Bekleme özelliği getiriyor. iPadOS 17, Kilit Ekranı özelleştirmesi, Sağlık ve Günlük uygulamaları ve çok daha fazlasını içeriyor. iOS 17 ve iPadOS 17, yaz boyunca geliştirici ve herkese açık beta olarak sunulacak. Bu sonbaharda ise herkesin kullanımına tamamen açık olacak.

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Önceki yıllarda, Apple’ın herkese açık beta programı, geliştirici olmayanların bir sonraki büyük yazılım güncellemesi tamamlanmadan önce test sürüşü yapmasına izin veriyordu. Apple, bu yıl geliştirici beta sürümünü yüklemek için yıllık 99 dolar tutarındaki geliştirici üyeliği gereksinimini kaldırdı. Böylece, Apple’ın herkese açık beta programı, iOS 17 ve iPadOS 17’yi test etmek için daha az riskli bir yol sunuyor. Bunun nedeni, Apple’ın genellikle, geliştirici beta sürümü yayınlandıktan sonra Public Beta sürümünü yayınlamayı beklemesi.

Apple ayrıca Apple TV için tvOS 17, Apple Watch için watchOS 10, Mac için macOS Sonoma ve HomePod ile AirPods için güncellemelerin Public Beta sürümlerini de test ediyor.