HONOR, Çin’de yeni amiral gemisi katlanabilir akıllı telefon modeli olan HONOR Magic V2 modelini tanıttı. Yenilikçi form faktörü, iyileştirilmiş pil ömrü, gelişmiş ekran ve kullanıcı deneyimiyle bu cihaz, katlanabilir cihazlar sektörüne yeni standartlar getiriyor.

HONOR Magic V2, sadece 231 gram ağırlığında ve 9,9 mm kalınlığında olduğu için oldukça hafif ve ince bir yapıya sahip. Bu özellikler, ürün yapısı, üretim süreçleri ve malzeme seçiminin titiz bir şekilde gözden geçirilmesiyle elde edildi.

Bu cihazın dikkat çeken özellikleri arasında, hafiflik ve dayanıklılığı arasında mükemmel bir denge sağlayan Süper hafif Titanyum Menteşe bulunuyor. Bu özellik, cihazın dayanıklılığını artırmak için kullanılan özel çelik ile birlikte, HONOR Magic V2’ye SGS tarafından dayanıklılık sertifikası kazandırıyor.

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HONOR Magic V2, ortalama 2,72 mm kalınlığında çift Silikon-karbon Pilleri içeriyor. Bu piller, düşük voltajlı şarjlı enerji toplama teknolojisi sayesinde daha fazla güç sağlıyor ve cihazın 5000mAh pil kapasitesi bulunuyor. Cihaz ayrıca, 66W HONOR SuperCharge özelliğini destekliyor.

HONOR Magic V2’nin katlanabilir OLED LTPO ekranı, 1,07 milyar renk ve olağanüstü renk doğruluğu desteği ile görsel anlamda zengin bir deneyim sunuyor. Cihaz, göz yorgunluğunu önleyen ve kullanıcıların uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir deneyim yaşamasını sağlayan 3840Hz PWM Karartma ve Dinamik Karartma teknolojilerine sahip.

HONOR Magic V2, Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition SoC ve 16 GB RAM ile donatılmış. Cihazın kamera kurulumu ise 50MP Ana Kamera, 50MP Ultra Geniş Kamera ve 20MP Telefoto Kamera’dan oluşan üçlü bir arka kamera sistemi içeriyor. Öne bakan çift kamera ise iki adet 16MP kameradan oluşuyor ve çeşitli yakalama modlarını destekliyor.

Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 üzerinde çalışan HONOR Magic V2, sosyal etkileşimler, eğlence, iş ve daha fazlası için zengin özelliklere sahip bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kullanıcı gizliliği ve güvenliğini ön planda tutan cihaz, iş uygulamalarını kişisel uygulamalardan kolayca ayırabilmeyi sağlayan yeni bir paralel alan özelliği sunuyor.

Fiyatlar;

HONOR Magic V2 16GB RAM – 256GB: 1300 dolar

HONOR Magic V2 16GB RAM – 512GB: 1500 dolar

HONOR Magic V2 Ultimate Edition (16GB RAM – 1TB): 1700 dolar