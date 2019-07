Apple iOS 12.4 güncellemesini yayınladı!

Apple, dün akşam iPhone ve iPad’leri için iOS 12.4 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme ile Apple Watch’larda Walkie Talkie özelliğini aktif hale getirecek watchOS 5.3 sürümü de yayına verildi.

Yaklaşık 400 MB alan kaplayan iOS 12.4 güncellemesi, beta sürümlerinin ardından son sürüme ulaştı ve kullanıcılara dağıtıldı. Dün akşam saatlerinde aktif hale gelen güncellemeyi iTunes üzerinden veya cihazınızın Ayarlar kısmından da güncellemeyi yapabilirsiniz. Apple iOS 12.3 güncellemesinin üzerinden yaklaşık olarak 2 ay sonra yayınlanan yeni iOS sürümü bir dizi değişikliği de beraberinde getiriyor.

Apple iOS 12.4 güncellemesi sayesinde artık sadece fotoğraflar değil, diğer verileri de bir iPhone’dan diğerine kablosuz olarak aktarabilecek. Bu sayede kişiler yeni bir iPhone aldıkları zaman eski iPhone’larından aktarımı direkt olarak WiFi üzerinden yapabilecekler.

Şiret ayrıca, watchOS 5.3 güncellemesi ile Walkie Talkie özelliği tekrar aktif hale geldi. Şirket, bir güvenlik açığı nedeniyle bu özelliği geçici olarak devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Walkie Talkie sayesinde Apple Watch kullanıcıları tıpkı bir telsiz gibi birbirleri arasında sesli iletişim kurabiliyorlar.

Apple, iOS 12.4 güncellemesini alacak cihazlar

iPhone XS, XS Max, XR, X

iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus

iPhone 6, 6 Plus

iPhone SE, 5s

12.9 inç iPad Pro – 1. ve 2. nesil

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad Air Air 2

iPad 5th generation

iPad mini 4, 3, 2

iPod touch – 6. nesil