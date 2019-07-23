Samsung Galaxy A70, son güncelleme ile kamerası güçlendi

Samsung Galaxy A70, aldığı son güncelleme ile kamera uygulamasına “Super Steady” (Süper Sabit) video modu eklendi. Bu güncelleme sayesinde Samsung’un amiral gemisi telefonlarında yer alan süper sabit video çekim özelliğini getiriyor.

İlginizi çekebilir: Netflix hisseleri düşüş yaşadı

Galaxy A70, şu an için ülkemizde satışta olan orta segment telefonlar arasında yer alıyor. Samsung’un 25W hızlı şarj özelliğine sahip ilk telefonu olan Galaxy A70, 32 megapiksel ön kamera, üçlü arka kamerasıyla ve ultra ağır çekim özelliğiyle Galaxy A80’den sonra A serisinin en iyi telefonu konumunda yer alıyor.

İlk kez Galaxy S10 serisinde yer alan yazılım tabanlı bu özellikte video çekimler sırasında kameranın görüş açısını normalden çok daha aza düşürüyor. Video kaydederken daha fazla stabilite sağlamak için geliştirilen bu modda sadece 30 FPS kare hızı ve 1080p çözünürlükte video çekilebiliyor ancak bunun karşılığında oldukça stabil bir video kaydı elde ediliyor. Samsung Galaxy A70, bu özellikle birlikte sınıfındaki diğer modellere karşı fark yaratması bekleniyor.

Samsung Galaxy A70 için gelen güncelleme, şu anda Hollanda ve Belçika’da aktif durumda. A705FNXXU2ASF5 versiyon numarasına sahip bu yazılım, 487 MB’lık bir yer kaplıyor. Güncellemeyle birlikte klasik hata düzeltmeleri ve performans geliştirmeleri de geliyor.

Samsung Galaxy A70 modelinin teknik özellikleri: