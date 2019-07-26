Apple Intel’in 5G modem birimini satın aldı

Apple, mikro çip üreticisi Intel‘in akıllı telefon modemleri üreten birimini 1 milyar dolara satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Intel’in akıllı telefon modemleri üreten biriminin çoğunluk hisselerinin 1 milyar dolar bedelle Apple’a devredilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, Intel’in söz konusu birimine ait altyapı ve donanımın yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının Apple’a devredileceği ifade edildi.

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Geçtiğimiz aylarda Apple’ın akıllı telefonlarında Intel’in modemleri yerine Qualcomm’un modemlerini kullanmaya başlayacağını açıklamıştı. Bu duyurunun ardından ise Intel geçtiğimiz Nisan ayında 5G mobil modem işinden çıkacağını belirtmişti. Intel’in CEO’su Bob Swan, Intel’in modem işinden ayrılma sebebi olarak Apple’la anlaşamamalarını göstermişti. Apple müşterileri olmadığında 5G modem işinin pek de geleceği olmayan bir iş olduğunu belirtmişti.

2019 yılının son çeyreğinde sonuçlandırılması öngörülen birleşmenin ardından Intel’in akıllı telefon modem birimindeki 2 bin 200 çalışanı Apple’a katılacağı kaydedildi. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Apple, Qualcomm’a olan bağlılığını azaltmak için kendi 5G modemlerini geliştirmeyi planlıyor.

Apple’ın anlaşmayla birlikte kablosuz internet erişiminde kullanılan ve gelecekte kullanılmak üzere geliştirilen hücre teknolojisi protokollerinden modem mimarisi ve işleyişine kadar 17 bin teknoloji patentine sahip olacağı belirtildi.

Anlaşmanın ardından Intel’in akıllı telefonlar dışında, kişisel bilgisayarlar, IoT cihazları ve sürücüsüz araçlar gibi cihaz ve ortamlar için bağımsız olarak modem üretmeyi sürdüreceği kaydedildi.