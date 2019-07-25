Adidas Pulseboost HD yüksek teknoloji ve konforu birleştiriyor

Adidas Pulseboost HD yenilikçi taban teknolojisi Boost ile konforu ve enerji geri dönüşümüyle öne çıkıyor.

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Boost teknolojisini yenileyen Adidas, Adidas Pulseboost HD ile şehirli koşuculara yönelik bir ayakkabı tasarladı. Ayakkabıda Boost teknolojisinde bir araya getirilen enerji kapsülleri benzersiz hücre yapıları sayesinde atılan her adımda daha fazla enerji depoluyor ve her adımda enerji geri kazanımı sağlıyor. Rahat hareket kabiliyeti sunan ayakkabılar yoğun bir caddede aniden durma, ani veya hızlı bir yön değişimi yapma gibi hareketlerde bile avantaj sağlıyor.

Adidas Pulseboost HD yapay zekâ ile geliştirilmiş. Böylece kuru veya ıslak farketmeksizin her yüzeyde hızlı bir şekilde yön değiştirmek adına Continental tarafından üretilen kauçuk alt taban bulunuyor. Ayakkabının diğer kısımları ise esneyebilen, her yöne dönüşü kolaylaştıran ve ayağı sarmalayan bir yapıda geliyor.

Ayrıca ayakkabının dil kısmında bulunan QR koda güzel bir sürpriz bulunuyor. Bu QR koda Spotify’da koşu için hazırlanmış özel Feel the Boost çalma listesini açıyor. Böylece kullanıcılar Pulseboost HD’yi giyecekleri zaman bu QR kodu okutarak koşu ve spor aktivitelerinde gerekli olan müzik desteğini de kazanmış olacaklar.

Tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de satışa çıkan Pulseboost HD ülkemizde 979 TL fiyatla çeşitli renk seçeneklerinde satın alınabiliyor.