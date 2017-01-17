Apple bugün İngiltere’de kullanımda olan App Store’da yer alan uygulamalara zam getirerek Brexit sonrası döneme uyarladı.

Apple tarafından geliştiricilere gönderilen mektupta en ucuz uygulamanın 0.79 Pound’dan 0.99 Pound’a çıkarıldığını açıkladı. Diğer değişiklikler ise 1.49 Pound olan uygulamalar 1.99’a Super Mario Run gibi daha önce 7.99 olan uygulamalar 9.99 Pound’a yükseldi.

Bu son artış İngiliz kullanıcıları pek zorlamadı ancak Brexit sonrası Pound’un önlenemeyen düşüşü yan etkilerinden birini daha gösterdi. Yakında Hindistan ve Türkiye‘de yer alan uygulamalarında zamlanması bekleniyor. Pound şu anda Dolar karşısında son 31 yılın en düşük seviyesinde. App Store’da ise Pound/Dolar paritesi eşitlenmiş durumda hatta mağazadaki .99 fiyat uygulaması Pound’u bir miktar daha aşağıya çekebilir. Yeni fiyatlar önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olacak.

Ekim ayında İngiltere’de Mac modellerine de zam gelmişti. 3 yıl önce piyasaya çıkan Mac Prolar 500 pound zamlandı. Brexit sonrası yaşanan bu değişikliğin tek kurbanı Apple değil. Tesla ve HTC’de ürünlerine Brexit zammı uygulayan markalar arasında yer alıyor.