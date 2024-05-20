Apple indirim yaptı, iPhone fiyatları çakıldı. Apple, Çin pazarında yaşadığı durgunluğu aşmak ve satışlarını artırmak amacıyla ülkedeki online perakende platformlarında büyük indirimler yapma kararı aldı. Bu hamlenin, özellikle Huawei ile yaşanan şiddetli rekabetin bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülüyor. Apple, fiyatlarını yüzde 20’nin üzerinde bir oranda düşürerek, pazardaki payını artırmayı hedefliyor. Apple zam yapmadı, Apple indirim yaptı.

Apple İndirim Yaptı, iPhone Fiyatları Çakıldı: Huawei Korkusu Adama Neler Yaptırıyor!

Apple’ın Çin’deki online mağazaları JD.com ve Tmall’da üst düzey iPhone 15 Pro Max modeli, 7.949 yuan (yaklaşık 1.100 dolar) fiyatla satışa sunuldu. Bu model, ilk piyasaya çıktığında 9.999 yuan (yaklaşık 1.375 dolar) seviyesindeydi. Dolayısıyla, yüzde 20’lik oldukça agresif bir indirim uygulanmış durumda. Daha uygun fiyatlı olan iPhone 15 128GB modeli ise 4.599 yuana (yaklaşık 635 dolar) düşürüldü. Bu modeldeki indirim oranı ise yüzde 23 seviyesinde. Her iki modeldeki bu indirimler, 28 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Apple, geçtiğimiz Şubat ayında da benzer bir indirim kampanyası başlatmıştı, ancak bu sefer indirim oranları neredeyse iki katına çıkmış durumda. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) verilerine göre, Apple’ın Şubat ayındaki indirim kampanyası satışlarda yüzde 12’lik bir artış sağlamıştı. Bu nedenle, mevcut kampanyanın da benzer şekilde olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.

Apple, 2024’ün ilk iki ayında Çin’deki satışlarında yüzde 37 oranında bir düşüş yaşadı. Ayrıca, yılın ilk çeyreğinde Çin’den elde edilen gelirler de yüzde 8 oranında azaldı. Piyasa analiz firması Counterpoint’in verilerine göre, Apple geçen yıl lider konumdayken şimdi pazarda üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Huawei, yüzde 69’luk bir artışla dördüncü sıraya yükseldi ve Apple ile arasındaki fark oldukça küçük. Pazarın zirvesinde ise Vivo ve Honor bulunuyor.

Huawei, geçtiğimiz yıl Huawei Mate 60 serisi ile büyük bir çıkış yakalamıştı. Firma, bu yılın ikinci çeyreğinde de bu yükselişini sürdürmeyi planlıyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni Huawei Pura 70 serisi de büyük ilgi görüyor. Huawei’nin bu yükselişi, Apple’ın Çin pazarındaki rekabet gücünü zorluyor ve bu da Apple fiyat indirimi gibi hamlelere yol açıyor. Apple indirim yaparak rüzgarı tersine çevirmek istiyor.

Apple indirim stratejisi, mevcut durumu tersine çevirmek ve pazar payını artırmak için önemli bir adım olarak görülüyor. Ancak, Huawei’nin ve diğer yerli üreticilerin yükselişi, Apple’ın bu hamlesinin ne kadar etkili olacağını belirleyecek. Çin, dünya genelinde en büyük akıllı telefon pazarlarından biri ve burada yaşanan rekabet, global pazar trendlerini de etkiliyor.

Apple indirim kampanyası, özellikle kullanıcıların ilgisini çekmek ve satış rakamlarını artırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Gelecek aylarda bu stratejinin ne kadar başarılı olacağını göreceğiz. Apple’ın, Çin pazarındaki zorlu rekabet karşısında daha fazla yenilikçi ve agresif stratejiler geliştirmesi gerekebilir.

Sonuç olarak, Apple’ın Çin’deki fiyat indirimleri, firmanın pazar payını artırmak ve satışlarını canlandırmak için attığı cesur bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu adım, Apple’ın Çin pazarındaki rekabet gücünü yeniden kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak, Huawei ve diğer yerli rakiplerin yükselişi, Apple’ın uzun vadede nasıl bir strateji izleyeceğini belirleyecek önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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