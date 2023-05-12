Tedarik zinciri haberleriyle gündem olan bir haber sitesinin bugün yayınladığı bir rapora göre, Apple gelecekte microLED ekranlı bir iPhone çıkarmayı planlıyor. Bu ekran teknolojisi, OLED ekranlı mevcut iPhone’lara kıyasla daha yüksek parlaklık, daha az güç tüketimi, gelişmiş kontrast oranı ve diğer avantajlara olanak tanıyacak. Apple microLED ile seviye atlayabilir!

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Bu yeni rapor, Apple Watch Ultra’nın microLED’e geçecek ilk Apple cihazı olacağını, bunu iPhone ve iPad’in izleyeceğini iddia ediyor.

Raporda, “Apple Watch ile başlayarak Apple, microLED ekranı iPhone ve iPad’e de getirmeyi planlıyor. Bilişim sektöründen bazı kaynaklar, Apple Watch Ultra’nın 2024 yılını sonu veya 2025 yılı başına kadar mevcut OLED ekranı kullanmayacağını ve yerini Apple’ın kendi geliştirdiği microLED ekrana bırakacağını tahmin ediyor.” ifadeleri kullanılmış.



Apple Watch Ultra’nın 2025 yılına kadar microLED kullanması beklenmediğinden, bu teknolojiyi benimseyen ilk iPhone’un piyasaya sürülmesine daha birkaç yıl olduğunu söylemek mümkün. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde çıkacak dört iPhone 15 modelinin de OLED ekranlara bağlı kalması bekleniyor.

Bu arada Apple da OLED ekranlara geçiş sürecini tamamlamaya devam ediyor. OLED ekranlı ilk Apple cihazı 1. Nesil Apple Watch oldu, ardından iPhone X geldi ve şimdi de OLED ekranlı ilk iPad ve Mac modellerinin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Yeni microLED’e geçiş de muhtemelen benzer bir küçükten büyüğe cihaz yörüngesini takip edecek. Zira büyük ekranlarda yeni teknolojilerin uygulanması biraz zaman alabiliyor.

Apple’ın bu ekranı sayesinde daha yüksek parlaklık, daha az güç tüketimi, gelişmiş kontrast oranı gibi iyileştirmeler görebiliriz. Özellikle güç tüketimi burada önemli. Akıllı telefonların pil teknolojilerinde son 10 yıldır ciddi bir gelişme yaşanmamış durumda. Üreticiler parçaların harcadığı gücü azaltarak ve bataryayı büyüterek pil ömrünü uzatmaya çalışıyor. Yeni microLED ekranlar bu konuda önemli bir atılım olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce microLED ekranların getireceği avantajlar iPhone satışlarını artırabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!