Apple M2 Pro, M2 Max ve yeni MacBook Pro modellerini dün basın bülteni ile tanıtan Apple’ın yakında yeni ürünler tanıtmaya devam edeceği söyleniyor. Bugün gelen bilgilere göre Apple çok yakında yeni bir HomePod akıllı hoparlör tanıtabilir. Bu model mini’nin yenilenmişi olmayacak. Büyük ana modelin yeni sürümü olacak gibi görünüyor. Peki, Apple HomePod 2 nasıl olacak?

Apple’a yakınlığı ile bilinen Bloomberg gazetecisi Mark Gurman yeni HomePod’un yakında tanıtılacağını belirtiyor. Daha önce, ürünün 2022’nin sonlarında veya 2023’ün başlarında piyasaya sürülmesiyle ilgili veriler zaten vardı. Bildiğimiz gibi, Apple geçen yıl böyle bir şey yayınlamadı.

Yeni model eğer tanıtılırsa Apple’ın ikinci nesli ilkinin piyasaya sürülmesinden neredeyse altı yıl sonra piyasaya sürülmüş olacak. Aslında, satışlardaki ilki başarısız olduğu için daha önce ikinci neslin tamamen iptali hakkında söylentiler vardı. Ancak yıllar içinde Apple fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.

Yeni modelin orijinalinden tam olarak nasıl farklı olacağı hala bilinmiyor. Ama en azından Apple fiyatı düşürebilir. Muhtemelen yeni model 199 dolar seviyesinde olacak. Ses konusunda mini modeller bile normal bir odayı ses şiddeti ile titretebiliyorken yeni büyük modelin neler yapabileceğini kestirmek güç.

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Apple’ın Apple Müzik’te kayıpsız ses desteğine yer verdiğini biliyorsunuz. Bu desteğin yeni HomePod’da da olmasını bekliyoruz. Hi-Res sertifikası ile gelmesi beklenen bu modelin tam bir müzik canavarı olup Sonos’a rakip olacağını düşünüyoruz.