Apple, 2015-2019 yılları arasında MacBook’larda kullanılan hatalı kelebek klavyelerle ilgili bir toplu davayı çözmek için 50 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşma ile ilgili e-postalar, ödeme alabilecek uygun MacBook Pro sahiplerine gönderilmeye başlandı. Gelin hep beraber olayın ayrıntılarına bir göz atalım.

Klavyesi Bozuk MacBook Sahipleri, Toplu Davadan 50 Milyon Dolarlık Tazminat Kazandı

Kelebek klavyesi arızalı MacBook Pro sahipleri, Apple’a karşı açılan bir toplu davada varılan 50 milyon dolarlık kararla ilgili e-postalar almaya başladı. Geçmişi 2018 yılına dayanan dava, Apple’ın cihazlarını hatalı şekilde satmaya devam etmek için MacBook’larının kelebek klavyelerindeki kusuru gizlediğini iddia eden bir grup müşteri tarafından açılmıştı. 2015-2019 yılları arasında MacBook’larda kullanılan kelebek klavyeler, tekrar eden tuşlar, yapışkan tuşlar ve tam klavye arızaları gibi sorunlar yaşamasıyla biliniyordu. Nihayetinde toplu dava Amerikan teknoloji devinin yüklü bir tazminat ödemesiyle son buldu.

Bilmeyenler için, Haziran 2018’de Apple, MacBook, MacBook Pro ve MacBook Air modelleri için satın alındıktan sonraki dört yılı kapsayan bir klavye onarım programı başlatmıştı. Ancak program, temel sorunları gidermek yerine kelebek klavyeleri yalnızca başka bir kelebek klavye ile değiştirdi. Olayların sonucunda hala arızalı MacBook kullanmaya devam eden müşteriler dev firmaya diz çöktürdü. Apple, davayı çözmek ve etkilenen müşterilere tazminat sunmak için 50 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Peki belirlenen tazminat şikayetçilerin hepsine nasıl dağıtılacak? Söz konusu cihazın satın alınmasından itibaren dört yıl içinde Apple tarafından en az iki kez üst kasa değişimi yapılan MacBook Pro sahipleri 1. Grup Uzlaşma Grubu Üyeleri olarak kabul edilecek ve otomatik ödemenin yanı sıra uzlaşmayla ilgili bir e-posta alacaklar. Tek bir üst kasa değişimi yaptıran Grup 2 Uzlaşma Grubu Üyelerinin ise tazminat almak için bir talep formu göndermeleri gerekecek. Tuş kapağı değiştirilen 3. Grup Uzlaşma Grubu Üyeleri de diğer gruplara kıyasla küçük bir tazminat için talep formu göndermekle yükümlüler. Anlayacağınız üzere ödenecek tazminatlar, gerekli onarım sayısına göre belirlenecek olup, iki veya daha fazla üst kapak değişimi yaptıranlara 395 $’a varan bir yıpranma payı verilecek. Şirket tarafından gönderilen e-postada yapılan açıklamalar şu şekilde:

“Sayın MacBook Sahibi, MacBook dizüstü bilgisayarınızla ilgili olarak daha önce firmamıza ulaştığınız için bu e-postayı alıyorsunuz. 28 Kasım 2022 tarihinde Mahkeme, “Butterfly” klavyelerini tamir ettiren MacBook alıcılarının faydalanacağı ülke çapında 50 milyon dolarlık uzlaşmanın ön onayını verdi. Uzlaşma, uygunluk, onay süreci ve seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgiyi (burada) bulabilirsiniz.

Şirket tarafından yapılan başka bir açıklamaya göre de, talepler 6 Mart 2023 tarihine kadar kabul edilecek ve nihai onay duruşması 16 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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