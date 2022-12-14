Apple’ın başı uzun bir süredir Avrupa Birliği’nin aldığı kararlar ile dertte. 2024 yılı sonrasındaki bütün cihazlarda USB Tip-C kullanımını standartlaştıran tasarıyı parlamentodan geçiren AB, bu kararıyla resmen Apple’ı hedef tahtasına oturtmuş ve firmanın Lightning girişinde ısrar etmesine bu kararla tepki göstermişti.

Böylesi kararların, yenilikçi düşünmeyi sekteye uğratacağını savunan Apple’a yeni bir darbe vuran Avrupa Birliği, bu sefer de firmanın resmi uygulama mağazası olan App Store’a gözünü dikti. Avrupa birliği, şimdi de Apple’ın App Store dışından uygulama yüklenmesine olanak tanımasını istiyor!

Üçüncü Taraf Uygulama Mağazaları Yolda!

Apple cephesi, App Store’un cihazların güvenliğini sağlamada oldukça kritik bir araç olduğunu iddia etse de, AB tarafı Apple’ın bu iddialarına pek de inanmamış gibi görünüyor. Öyle ki, “Dijital Pazarlar Yasası” adı verilen yeni bir Avrupa Birliği yasası, Apple’ı üçüncü taraf marketlerden uygulama yüklenmesi konusunda harekete geçirmeye zorluyor.

Apple’a rakip olan birçok firma, Apple’ın uygulama yüklenmesini App Store ile kısıtlamasının ardında, firmanın uygulama içi satın alımlardan ve marketteki ücretli uygulamalardan aldığı %30’luk paydan vazgeçmek istememesi olduğunu iddia ediyor.

Uygulamalarını App Store’da yayınlayan birçok geliştirici de, firmanın aldığı bu payın oldukça fazla olduğundan şikayet etmiş ve uygulamalarını başka bir platformdan yayınlamak istediklerini dile getirmişti.

Bloomberg’in haberine göre, Apple bu konuda AB’nin ve geliştiricilerin uyguladığı baskılara daha fazla dayanamadı ve harekete geçti. Ancak App Store dışından uygulama yüklenebilmesi konusundaki bu değişiklik, şimdilik yalnızca Avrupa bölgesine özel olacakmış gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde, diğer bölgelerde de bu özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple, yasal olarak bu değişikliği hayata geçirmek için 2024 yılını bekleyebilir. Yine de gelen raporlar, firmanın elini çabuk tutacağını ve 2023 yılında tanıtılması beklenen iOS 17 ile beraber bu değişikliğin hayata geçirileceğini gösteriyor.

Apple İpleri Elden Bırakmayacak!

Her ne kadar Apple baskılara boyun eğmiş olsa da, firmanın kontrolü tamamen elden bırakmadığını da söylemek mümkün. Öyle ki, firmanın uygulamalardan bir doğrulama ücreti dahi isteyebileceği konuşuluyor. Bu ücretin, firmanın aldığı %30 oranındaki paydan daha az olacağı düşünülse de, yine de herhangi bir ücret talep edilmesi pek de doğru bir hamle olmayacaktır.

Bunun yanında, üçüncü taraf yazılımların, cihazların donanımlarıyla daha iyi iletişim kurabileceği ve hatta resmi mağazada bulunan uygulamaların bazı kısıtlamalar nedeniyle sunamadığı çeşitli yararlı özellikleri bünyesinde barındırabileceği düşünülüyor.

Ancak firmanın iMessage ve FaceTime gibi yazılımlarının halen firmaya özel olduğunu ve bu yazılımlar için gerekli API’ların üçüncü taraf mağazalardan yüklenen uygulamalarda kullanılamayacağını söyleyelim.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? AB’nin bu hamlesini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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