Apple güncellemeleri gelecek yıla ertelemeye karar verdi. Bloomberg’dan Mark Gurman’ın bildirdiğine göre, bu karar yazılımın genel kalitesini artırmak ve kod sorunlarını gidermek amacıyla alındı. Bu gecikme, yeni özelliklerin eklenmesi ile ilgili değil, daha ziyade yazılımın performansının iyileştirilmesi ve hataların düzeltilmesi ile ilgilidir. Apple, kullanıcı dostu ve gizliliğe önem veren yazılımıyla tanınır ve bu nedenle kalite kontrolü büyük bir öncelik.

İçindekiler Apple güncellemeleri 1 yıl ertelendi

Apple güncellemeleri 1 yıl ertelendi

Son yıllarda Apple, yazılım kalitesine büyük vurgu yapmış, yeni özelliklerin geliştirilmesini erteleme konusunda cesur adımlar atmıştır. Apple’ın yazılım mühendisliği şefi Craig Federighi, yazılım gerilemelerini engellemek ve hataları hızla düzeltmek için politikalar uyguladı. Bu çabalar, daha az hata ve daha az özellik gecikmesi ile sonuçlandı.

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Ancak son yazılım geliştirme aşamasında zorluklar yaşandı. Apple‘ın yazılım mühendisliği ekibi, dahili testler sırasında gözden kaçan çok sayıda hatayı tespit etti. Sonuç olarak, hataları düzeltmeye odaklanmak amacıyla yeni özellik geliştirmeleri geçici olarak bir hafta boyunca durduruldu.

Çeşitli Apple işletim sistemleri üzerinde çalışması gereken binlerce çalışanın koordinasyonu bazen sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, gecikmeler yaşandı. Apple, son zamanlarda iPhone, iPad ve Mac işletim sistemlerinin M1 sürümünü başarıyla tamamlamıştır. M2, iOS 18, iPadOS 18 (şirket içinde “Crystal” olarak bilinir), macOS 15 (“Glow”), watchOS 11 (“Moonstone”) ve iOS 17.4 gibi sonraki sürümler kısa süreliğine ertelenmiş olsa da, piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Geliştirme sürecinde yaşanan gecikmeler, Apple’ın Vision Pro kulaklığının yazılımı olan VisionOS’u da etkilemiştir. Ancak bu gecikme sonucunda tüketici yayınlarının ertelenmesi bekleniyor. Apple, yazılım güncellemelerini Eylül ayında başlatmayı ve ön izlemeleri Haziran ayında yapmayı planlıyor. Gelecek yılın odak noktası, üretken yapay zekayı ürünlerine entegre etmek olacak. Apple güncellemeleri bakalım 2024’te planlandığı gibi yayınlanacak mı?