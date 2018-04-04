Apple, bugüne kadar Google‘ın yapay zeka ekibinin en önemli isimlerinden biri olan John Giannandrea‘yı kadrosuna kattı.

John Giannandrea artık Apple’da

Daha önce Google‘ın yapay zeka ekibinin başındaki isim olan Giannandrea, bundan böyle Apple’ın “Makine Öğrenme ve Yapay Zeka Stratejisi” bölümünü yönetecek. Ayrıca Giannandrea’nın direkt olarak Tim Cook‘a rapor veren 16 yöneticiden biri olacağını da belirtelim.

Dün itibarıyla Giannandrea’nın Google‘daki görevinden ayrılacağı ve yerini 19 yaşındaki Jeff Dean‘e bırakacağı açıklanmıştı. 2010 yılında Google‘ın MetaWeb‘i satın almasıyla şirkete katılan John Giannandrea, o güne kadar MetaWeb şirketinin CTO‘su olarak görev yapıyordu.

Birçok kişiye göre Amazon Alexa ve Google Asistan’ın yeteneklerine göre yapay zekada geri kaldığı düşünülen Apple, bu işe alımla birlikte yeni teknolojileri geliştirmede elini güçlendirmiş oldu.