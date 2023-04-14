Apple bugün birçok cihazda geri dönüştürülmüş malzeme kullanmayı içerecek olan sözünü büyük bir ivme ile sürdürülebilirliğe yönelik sorumluluğu yönetiyor. Şirketin yeni taahhüdüne bakılırsa, dürüst olmak gerekirse sürdürülebilirlik ciddiye alınıyor gibi görünüyor. Cupertinolu dev bir şeyin en az miktarda karbon ayak izi bırakmasını sağlamak için gerçekten çok çalışıyor ve şirketin sahip olduğu yeni vizyon, şarj cihazını kutudan çıkarmanın sadece küçük bir adım olduğunu düşündürüyor.

Apple, şirket çevreci olma yönünde daha fazla adım atarken daha iyi sürdürülebilirlik sağlamak için pek çok harika, yeni teknolojiye sahip.

Peki bu sefer yeni olan ne? Apple, şirketin tasarlayacağı tüm pillerin %100 geri dönüştürülmüş kobalttan üretileceğini taahhüt etti. Aynı zamanda, cihazlarda bulunan tüm mıknatıslar yüzde 100 geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri kullanılarak yapılacak ve son olarak, Apple cihazlarında bulunan tüm PCB’ler (baskılı devre kartları) geri dönüştürülmüş altın kaplama ve kalay lehimleme kullanacak.

Apple’ın attığı bir diğer adım ise artırılmış gerçeklik (AR) sistemlerini kullanmaya başlaması. Bu sistemler, doğrudan çalışma yüzeyine yansıtılacak video görüntüleri sayesinde, şirketin geri dönüşüm ortaklarının çeşitli Apple cihazlarını daha kolay sökmesine yardımcı olacak.

Son olarak Apple, 2025 yılına kadar ambalajlarında plastik kullanmayı nasıl tamamen bırakacağından da bahsetti. Bunun yerine şirket, ekran filmleri, sargılar ve köpük yerine elyaf alternatifleri arayacak. Ambalajların %96’sı zaten plastiksiz ve şirket, kalan her şeyin de halledilmesini sağlamak için çalışıyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15’in Tuş Tasarımı Sızdırıldı!

Apple’ın ortamın çok daha iyi durumda olmasını sağlamak için bu tür adımlar atmasından gerçekten çok mutluyuz diyebiliriz. Bu aynı zamanda diğer şirketlere bu dünyayı herkes için daha iyi, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için daha çok çalışmaya başlamaları için bir atılım olacak gibi görünüyor.