Amerikalı teknoloji devi Apple’ın, her yıl Eylül ayı içerisinde Amerika’da yaptığı lansmanında yeni iPhone’ları ve iOS’un yeni sürümünü görürüz. Bu sene iPhone 14 serisi tanıtıldı. Seri dört akıllı telefondan oluşuyordu:

Ülkemizde normalde de yüksek fiyatlardan satışa çıkan modeller beklenildiği gibi yine yüksek bir fiyattan satışa çıktı. Özellikle iPhone 14 ile iPhone 13 arasında hiç fark olmaması birçok kişinin tepkisini çekti.

iPhone 14 serisi ile birlikte Apple birçok yeni özelliği akıllı telefonlarına getirdi. Bunlardan birisi de Android kullanıcılarının uzun süredir aşina olduğu Always-On Display ekranı idi. Birkaç yıl rötarla da olsa bu özelliği iPhone’larda görmemiz bizlere çok şükür dedirtiyor.

Bu şekilde sert eleştirilere maruz kalan Apple şu anda da iPhone 15 serisi üzerinde çalışıyor. Twitter üzerinden MacRumors.com tarafından paylaşılan bilgide iPhone 15 Pro’nun tuş tasarımı sızdırıldı.

Sızıntıda akıllı telefonun iPhone 12’den beri kullanılan köşeli bir tasarım ile birlikte geldiği gözlemleniyor. Bunun yanı sıra sadece sol çerçeveyi gördüğümüz resimde sol çerçevede ses açma kısma tuşları ile birlikte sessize alma tuşunu da görüyoruz. Ön tarafta ise iPhone 14 Pro ile birlikte hayatımıza giren “Dinamik Ada” özelliğinin desteklendiği bir ekran görüyoruz.

Exclusive: What the iPhone 15 Pro’s Volume Buttons Could Look Like https://t.co/u5zW3agwtf by @julipuli pic.twitter.com/LcZlaemFLE

— MacRumors.com (@MacRumors) April 13, 2023