2025 yılına kadar Apple tarafından tasarlanan tüm piller yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalttan üretilecek. 2021 yılında büyük teknoloji, cihazlarında kullandığı mineralin yüzde 13’ünü geri dönüştürdü. Bu oran geçen yıl yüzde 25’e yükseldi.

Apple tarafından tasarlanan tüm pillere geri dönüştürülmüş kobaltın dahil edilmesi, metal iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook dahil olmak üzere çoğu tüketici elektroniğinin hammaddesi olduğu için büyük bir yeniliktir. Bu malzeme yüksek enerji yoğunluğu sağlarken ekipmanın uzun ömürlü ve güvenli olmasını da sağlıyor.

Geri dönüştürülebilir malzeme, şirketin aksi takdirde atılacak olan ürünlerinden elde ediliyor. Daisy adlı bir iPhone sökme robotu, kobalt, lityum ve diğer malzemeleri geri kazanmak için pilleri diğer bileşenlerden ayırıyor. Şirket, yalnızca bu yenilik sayesinde 2019’dan bu yana 11 tondan fazla kobalt elde edildiğini tahmin ediyor.

İçindekiler Karbon nötr hale geçiş

Karbon nötr hale geçiş

Apple, geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme programında, ürünlerinin yapımında kullanılan hammaddelerin neredeyse yüzde 90’ını temsil eden 14 maddeyi hedeflemiş. Maddeler alüminyum, kobalt, bakır, cam, altın, lityum, kâğıt, plastik, nadir toprak elementleri, çelik, tantal, kalay, tungsten ve çinko şeklinde yer alıyor.

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2022 yılına kadar Apple ürünlerinin yapımında kullanılan malzemelerin yaklaşık yüzde 20’si geri dönüştürülmüş ya da yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Şirket, mıknatıslarında ve lehiminde geri dönüştürülmüş nadir toprak elementleri kullanıyor ve ayrıca şirket tarafından tasarlanan tüm baskılı devre kartlarının kaplamasında kullanılan altını geri dönüştürüyor.

Apple’ın ürünlerinde kullanılan tungstenin yüzde 95’inden fazlası, tüm nadir toprak elementlerinin yaklaşık yüzde 75’i ve tüm alüminyumun yaklaşık yüzde 66’sı ile yüzde 100 geri dönüştürülmüştür. Bu çaba, Apple’ın 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefinin bir parçası.