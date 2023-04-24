Xiaomi bir süredir üst segmente oynuyor. Orta segmenti de boşlamayıp Redmi Note serileri ile pazarı domine etmeye çalışan Çinli şirketin uzunca bir süredir gözü yükseklerde. Gerek Xiaomi 12T gerekse Xiaomi 13 serileri ile bu pazarda da güçlü oyunculardan bir tanesi. Xiaomi 13 serisi geçtiğimiz 2022 yılının Aralık ayında Çin pazarında tanıtılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise akıllı telefon serisinin küresel lansmanı yapıldı. Ardından ise Xiaomi 13 serisi ülkemizde satışa sunuldu. Seriden üç akıllı telefon ülkemizde satılıyor:

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Henüz Xiaomi 13 serisi piyasaya yeni sürülmüşken geldiğimiz noktada bugün Xiaomi 14’ün tasarımı sızdırıldı. Detaylara göz atalım.

*Xiaomi 13

Xiaomi Endüstriyel Tasarım Departmanından Wei Xu’ya Xiaomi 14 Pro’nun Xiaomi 11 Ultra’ya benzer bir tasarıma sahip olup olmayacağını soruldu. Şirket yöneticisi bu soruya Xiaomi 14 Pro’nun tasarımının Xiaomi 11 Ultra’dan daha iyi olacağını ve tasarımı bitirdiklerini söyleyerek cevap verdi.

Xiaomi 11 Ultra arka tarafta küçük bir ekrana sahipti. Bu ekrandan bildirimler görüntülenebiliyor, çalan şarkı görüntülenebiliyor ve daha birçok özellik kullanılabiliyordu. Hiç şüphesiz en dikkat çeken özellik ise arka kamera ile selfie çekmeye yaramasıydı. Kullanıcılar tarafından çok sevilen bu özellikleri Xiaomi 14 Pro’da da göreceğimizin sinyallerini bu açıklama sayesinde aldık.

*Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 14 serisini görmemize daha uzunca bir süre var. Ancak akıllı telefon serisinin Xiaomi’nin bir sonraki amiral gemisi modeli olacağını düşünecek olursak Xiaomi 13 serisinde kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 yerine bunun bir üst modeli olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga serisinin Xiaomi 14 serisinde kullanılacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Bunun dışında elimizde Xiaomi 14 serisi ile ilgili veri bulunmuyor.