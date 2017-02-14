Apple da Sonunda Kablosuz Güç Konsorsiyumuna Katıldı

Apple’ın yeni iphone modellerinde kablosuz şarj teknolojisini kullanacağı söylentiler arasında geziyorken şirket bir sürpriz yaptı.

Apple artık Kablosuz Şarj Konsorsiyumu üye listesinde yer alıyor. Şirket listeye yine katıldı çünkü listenin geçen haftaya ait listesinde firmanın adı geçmiyor. Her gün yeni iPhone’a dair bir dedikodu paylaşılırken bunların bir çoğu kablosuz şarj teknolojisine işaret ediyor.

Şirketin bu yıl çıkaracak olduğu iPhone modelleri Watch modellerinde kullanılan bir teknoloji ile gelecek olan kablosuz şarj üniteleri üzerinden şarj edilebilir. Bir kısım ise telefonun tamamen ünitenin üzerinde olmasına gerek olmadığını ve biraz mesafede olsa bile telefonun şarj olabileceğini konuşuyor.

Qi protokolünün arkasındaki grup olan Kablosuz Güç Konsorsiyumu üyeleri arasında Samsung, Lenovo, Nokia, Asus, Canon ve daha bir çok dünya devi yer alıyor. Bu konsorsiyum kablosuz şarj standartı belirleyerek bunların evrensel olmasını amaçlıyor.