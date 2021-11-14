Apple, Cüzdan Uygulaması İçin Vergi Mükelleflerine Bağlı Kalıyor

Apple, elde edilen gizli belgelere göre, ABD eyaletlerini faturanın bir parçası haline getiriyor ve iPhone’ları dijital kimlik kartlarına dönüştürme planı için müşteri desteği sağlıyor.

Şirket, dört tarafça imzalanan sözleşmelere göre, devletlerin kimlik bilgilerini yayınlamak ve hizmet vermek için gereken sistemleri sürdürmesini, Apple’ın sorularına yanıt vermek için proje yöneticilerini işe almasını, yeni özelliği belirgin bir şekilde pazarlamasını ve diğer devlet kurumlarıyla birlikte, tümü vergi mükelleflerine ait olmak üzere kabul edilmesini talep ediyor.

Apple, haziran ayında, kullanıcılarının devlet tarafından verilen kimlik kartlarını yakında iPhone’un “Cüzdan” uygulamasında saklayabileceklerini ve müşterilerin çeşitli kişisel ve uzak ayarlarda kimlik bilgilerini sağlamaları için daha güvenli ve kullanışlı bir yol olarak faturalandırabileceğini duyurdu. Bu özellik, Apple’ın Face ID gibi biyometrik güvenlik önlemleriyle birleştirildiğinde dolandırıcılığı azaltabilir.

Ancak bu hareket, endüstri gözlemcilerinden yerel yetkililerin neden vatandaşların kimliklerinin kontrolünü 2,46 trilyon dolarlık özel bir şirkete devrettiğine dair soruları beraberinde getirdi. Bunun ötesinde, kimliğin güçlü mobil cihazlara entegrasyonu, gizlilik uzmanlarını gözetimi içeren distopyan senaryoların riski konusunda endişelendirdi.

Cupertino, California merkezli Apple ile Georgia, Arizona, Kentucky ve Oklahoma gibi eyaletler arasındaki sözleşmeler, güçlü şirketin anlaşmalarına ender bir bakış sağlıyor. Apple, gizlilik takıntısıyla tanınır. Tipik olarak, potansiyel ortakları, belgelerinin kamuoyuna yayılmasını önlemek için ifşa etmeme anlaşmaları imzalamaya zorlar.

‘Tamamen takdir’

Bazı kaynaklardan gelen kamuya açık kayıt talepleri yoluyla elde edilen 7 sayfalık anlaşma muhtırası, çoğunlukla Apple’ın kimlik kartlarını vermekten sorumlu devlet kurumları üzerinde yüksek derecede kontrol sahibi olduğunu gösteriyor.

Georgia ve Arizona, Cüzdan uygulamasında sürücü ehliyeti sunan ilk eyaletler olacak, ancak henüz programlarını başlatmadılar. Edinilen sözleşmeler eyaletler arasında neredeyse aynı olsa da Apple’ın dijital kimlik programına kaydolan diğer dört eyalet olan Connecticut, Iowa, Maryland ve Utah için yapılan sözleşmeler incelenmedi.

Apple, hangi tür cihazların dijital kimliklerle uyumlu olacağı, devletlerin çabanın performansı hakkında nasıl rapor vermesi gerektiği ve belgelere göre programın ne zaman başlatılacağı da dâhil olmak üzere programın önemli yönleri konusunda “tamamen takdir yetkisine” sahip. Apple, eyaletlerin yapması gereken pazarlamayı bile gözden geçirip onaylıyor.

Finans teknolojisi danışmanı ve haber bülteni yazarı Jason Mikula sözleşmelerin bazılarını inceledi. Mikula’ya göre, dinamik, Apple’ın satıcılarla tipik olarak ilgilenme biçimine benziyor, ancak Apple tarafından ödeme almak yerine, devletlerin programları yönetmenin mali yükünü omuzlaması gerekiyor.

Mikula bir röportajda, “Bana hiçbir anlam ifade etmeyen bir satıcı ilişkisi gibi, çünkü Apple’a verdikleri şey üzerinde tekel sahibi olan eyaletler, muhtemelen çok daha eşit bir sözleşme müzakere edebilirler” dedi. “Devletin sahip olduğu sistemlerin ve kimlik bilgilerinin bu şekilde ticari amaçlarla kullanıma sunulduğu başka bir örnek bilmiyorum.”

Apple bu makale için yorum yapmadı. Georgia, Arizona, Kentucky ve Oklahoma temsilcileri yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Finanstan eğlenceye sektörlerin dijitalleşmesiyle birlikte, dünya çapında daha modern dijital kimlik sistemleri oluşturmak için bir baskı var. Ancak Johns Hopkins Carey Business School’da profesör olan Phillip Phan’e göre Singapur, Fransa, Almanya ve Çin gibi ülkelerdeki çabalar özel şirketler yerine ulusal düzeyde uygulanıyor.

Apple kontrolde

Sözleşmeler boyunca, sürücü koltuğunda kimin olduğu açıktır.

Apple, devletlerden Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından mobil sürücü lisanslarını tanımlayan güvenlik gereksinimlerine uymalarını istiyor. Apple, eylül ayında standardın geliştirilmesinde aktif bir rol oynadığını söyledi.

Belgelere göre, devletlerin “programın Apple tarafından belirlenecek bir zaman çizelgesinde başlatılmasını desteklemek için makul düzeyde yeterli personel ve kaynak (örneğin personel, proje yönetimi ve finansman) tahsis etmeyi” kabul etmesi gerekiyor. Buna, çeşitli Apple aygıtlarında dijital kimliklerin Apple’ın sertifika gereksinimlerine uygun olarak çalıştığına dair kalite testi yapılması da dâhil.

Sözleşmede, “Apple tarafından talep edilmesi halinde ajans, Apple’ın programla ilgili sorularına ve sorunlarına yanıt vermekten sorumlu olacak bir veya daha fazla proje yöneticisi tayin edecektir diye geçiyor.

Devletler, yeni özelliği “proaktif olarak” ve bir vatandaş yeni veya yedek kimlik kartı aldığında hiçbir ek ücret ödemeden sunmak da dâhil olmak üzere, Apple’ın dijital kimliklerinin benimsenmesini sağlamak için tasarlanmış geniş kapsamlı çabaları kabul etmelidir.

Devletler ayrıca, İç Gelir Servisi, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ve “program için kritik olan” kullanıcıları yaşa göre kısıtlayan işletmeler gibi “federal ve eyalet hükümetindeki kilit paydaşlar” ile yeni kimliklerin benimsenmesini programın kabul düzeyini artırmak için teşvik etmelidir.”

Devlet kurumlarının “Dijital Kimlik Bilgileri ile ilgili tüm kamuya açık iletişimlerde programı belirgin bir şekilde öne çıkarması” gerekse de, pazarlama çabaları “her durumda Apple’ın önceden incelemesine ve onayına tabidir”

Bütün bu çabaları devletler öder. Sözleşme, “Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, taraflardan hiçbiri diğer tarafa bu sözleşme kapsamında herhangi bir ücret borçlu olmayacaktır” diyor.

Eyaletinin Apple’dan ödeme almaya uygun olup olmadığı sorulduğunda, Arizona Ulaştırma Bakanlığı’ndan bir iletişim yetkilisi, “ödeme veya ekonomik kaygıların olmadığını” doğruladı.

Korkuluk yok

Sonuç olarak, devletlerin teknoloji sistemlerini vergi mükellefleri pahasına tutmanın yükünü taşıması, Apple’ın ve hissedarlarının cihazlarını olduğundan daha önemli hale getirerek nihayetinde fayda sağlayan bir hareket olmasıdır.

Phan bir röportajda, “Apple’ın ilgisi açık – daha fazla iPhone satmak” dedi. “Devletin çıkarı vatandaşlarına hizmet etmektir, ancak neden kapalı bir ekosisteme sahip belirli bir teknoloji şirketi ile ortaklığın bunu yapmanın en iyi yolu olduğunu düşündüklerinden emin değilim. Devletin vergi mükellefinin parasını, vatandaşlarının sadece yarısına hizmet eden bir ürüne harcaması şüphelidir.”

Apple’ın Cüzdan uygulaması, şirketin hizmet işinde bildirilen Apple Pay işlemlerinden ücret almasına rağmen, şirket için önemli bir gelir kaynağı değildir. Bunun yerine, Cüzdan uygulaması ve diğer hizmetler, iPhone’u müşteriler için daha değerli kılmak ve onları Google’ın Android’i gibi rakiplere geçmekten caydırmak için stratejik özelliklerdir.

Daha da önemlisi, sözleşmesinde Apple, kullanıcı kimliklerinin gerçekliğini doğrulama sorumluluğunu devletlere devreder: “Apple, herhangi bir doğrulama sonuçlarından sorumlu olmayacaktır ve ajans, tüm doğrulama sonuçlarının ‘olduğu gibi’ ve herhangi bir garanti olmaksızın sağlandığını kabul eder, açık, doğruluğu veya performansı ile ilgili olarak zımni veya başka türlü.”

Mikula’ya göre, Apple’ın güçlü kimlik doğrulama yeteneğini nasıl kullanabileceğine ilişkin kısıtlamalar veya korkuluklar açısından anlaşmalar, eksik olan şeyler açısından da dikkate değer. Bu, şirketin rakiplerinin ürünleri için yeni yeteneğe erişimi kısıtlayıp kısıtlayamayacağı konusunda soruları gündeme getiriyor.

“Apple, kendi tekliflerini tercih etmek ve platformlarını kullanan üçüncü şahıslardan ücret almak için telefon donanımı ve yazılımındaki baskın konumunu kullanma geçmişine sahip” dedi.